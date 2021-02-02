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Geely ve Foxconn, Faraday'ın geleceğini Çin’de inşa edecek

02.02.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Geely ve Foxconn, Faraday'ın geleceğini Çin’de inşa edecek

Faraday Future'ın Nasdaq'da listeleneceği duyurulduktan kısa bir süre sonra, Geely ve Foxconn'un elektrikli otomobil üreticisine fason üretim hizmetleri sağlamak için görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı.

Geely , geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Faraday Future'a teknoloji ve mühendislik desteği sunmak için bir anlaşması imzaladığını ve aynı zamanda şirketin halka arzında azınlık bir yatırımcı olduğunu duyurdu.

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Foxconn, Faraday Future'daki rolü hakkında yorum yapmayı reddederken, Reuters’a göre , Faraday Future'ın Çin'de yeni bir üs kuracağını ve yerel pazar için elektrikli araçlarını üretmesi için Geely'yi görevlendireceğini savunuyor. Şirket, halka arzından yaklaşık 12 ay sonra FF 91'in ABD teslimatlarına başlaması planlanıyor.
Faraday Future , devam etmekte olan elektrikli araç yatırım çılgınlığından yararlanmak istiyor. Özel amaçlı bir satın alma şirketi olan Property Solutions Acquisition Corp tarafından, birleşik işletmeye 3,4 milyar dolar değerinde bir anlaşma ile halka arz edilecek. Listede, 2017 yılının başlarında ilk kez bir konsept olarak tanıtılan FF 91'i üretime getirmek için kullanılacak olan 1 milyar dolarlık gelir sağlaması bekleniyor .

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Faraday Future, üst düzey, lüks FF 91'i geliştirmenin yanı sıra, FF 81 adında daha küçük, daha erişilebilir bir model üzerinde çalışıyor. Bu, bir "premium kitle pazar aracı" olarak nitelendiriliryor. 2023'te piyasaya sürülmesi muhtemel görünüyor.

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