Geleceğe farklı bakın: Bosch devrimsel akıllı gözlük teknolojisini tanıttı

Akıllı gözlüklere bundan çok değil birkaç yıl önce herkeste bir tane olacak gözüyle bakılıyordu. Ancak akıllı gözlük sektöründeki gelişmeler ve kullanıcıların akıllı gözlüklere olan talebi beklenildiği gibi olmadı ve akıllı gözlükler VR teknolojilerinin oldukça gerisinde kaldı. Hal böyle olunca, akıllı gözlüklere olan ilgi de azaldı. Ancak Bosch’un ürettiği yeni akıllı gözlük teknolojisi bu ilgiyi tekrar arttıracak gibi görünüyor.

BOSCH YENİ AKILLI GÖZLÜK TEKNOLOJİSİ LİGHT DRİVE’I DUYURDU

Bosch, yenilikçi ve azalan ilgiyi arttıracak yeni akıllı gözlük teknolojisi Light Drive’ın tanıtımını yaptı. Bosch Light Drive, dünyanın ilk gün boyu kullanılabilen ve kullanıcısını gün boyu yalnız bırakmayan bir yapıya sahip. Bu yapı sayesinde, Bosch Light Drive teknolojisi kullanılarak üretilecek şeffaf gözlükler daha da akıllı hale getirilebilecek. Ayrıca, Light Drive yapısı sayesinde şeffaf bir gözlüğü güneş altında rahatlıkla kullanılmasına bile izin verecek. Rakip akıllı gözlüklere oranla yüzde 30 daha küçük olan ve sadece 10 gramlık bir ağırlığa sahip olan Light Drive’ın yetenekleri sadece bunlarla da sınırlı değil.