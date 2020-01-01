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  4. Geleceğe farklı bakın: Bosch devrimsel akıllı gözlük teknolojisini tanıttı

Geleceğe farklı bakın: Bosch devrimsel akıllı gözlük teknolojisini tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.01.2020 21:35 | Son Güncelleme

Bosch, gün boyu kullanıcısını yalnız bırakmayacak olan yeni akıllı gözlük teknolojisi Light Drive’ın tanıtımını gerçekleştirdi. Bosch Light Drive, şeffaf ve küçük olmasına rağmen dünyanın en güçlü akıllı gözlüğü olarak öne çıkıyor.

Geleceğe farklı bakın: Bosch devrimsel akıllı gözlük teknolojisini tanıttı

Akıllı gözlüklere bundan çok değil birkaç yıl önce herkeste bir tane olacak gözüyle bakılıyordu. Ancak akıllı gözlük sektöründeki gelişmeler ve kullanıcıların akıllı gözlüklere olan talebi beklenildiği gibi olmadı ve akıllı gözlükler VR teknolojilerinin oldukça gerisinde kaldı. Hal böyle olunca, akıllı gözlüklere olan ilgi de azaldı. Ancak Bosch’un ürettiği yeni akıllı gözlük teknolojisi bu ilgiyi tekrar arttıracak gibi görünüyor.

BOSCH YENİ AKILLI GÖZLÜK TEKNOLOJİSİ LİGHT DRİVE’I DUYURDU

Bosch, yenilikçi ve azalan ilgiyi arttıracak yeni akıllı gözlük teknolojisi Light Drive’ın tanıtımını yaptı. Bosch Light Drive, dünyanın ilk gün boyu kullanılabilen ve kullanıcısını gün boyu yalnız bırakmayan bir yapıya sahip. Bu yapı sayesinde, Bosch Light Drive teknolojisi kullanılarak üretilecek şeffaf gözlükler daha da akıllı hale getirilebilecek. Ayrıca, Light Drive yapısı sayesinde şeffaf bir gözlüğü güneş altında rahatlıkla kullanılmasına bile izin verecek. Rakip akıllı gözlüklere oranla yüzde 30 daha küçük olan ve sadece 10 gramlık bir ağırlığa sahip olan Light Drive’ın yetenekleri sadece bunlarla da sınırlı değil.

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LİGHT DRİVE TEKNOLOJİSİ HER ŞEYİNİZİ GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNE GETİRECEK

Light Drive sayesinde kullanıcılar çeşitli mesajları ve bildirimleri gözlük camlarına yansıtabilecek. Böylece, gelen mesajların okunma ve cevap verme işlemleri sadece gözlük yoluyla yapılabilecek. Ayrıca, alışveriş listeleri gibi notlar, ajandalar, takvimler ve ajandalar da Light Drive sayesinde gözlük yoluyla kontrol edilebilecek.

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LİGHT DRİVE’IN ASIL TANITIMI CES’TE OLACAK

Bosch Light Drive teknolojisi, henüz tanıtımı yapılan ve deyim yerindeyse kabaca bahsedilen bir teknoloji. Light Drive’ın asıl tanıtımının yapılacağı etkinlik ise 7 Ocak’ta başlayacak olan CES 2020 fuarında gerçekleştirilecek ve etkinliğe katılanlar Bosch’un bu yeni akıllı gözlük teknolojisini deneyimleyebilecek. Ne diyelim, keşke CES 2020’de biz de olsaydık da deneyimleseydik.

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Bosch Light Drive akıllı gözlük CES 2020

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