'Geleceği ciddi tehdit altında' diyerek açıkladı: İstila etmeye devam ediyor! 'Başta fındık...'

Kahverengi kokarcanın hızla yayılmaya ve fındık bahçelerini istila etmeye devam ettiğini kaydeden Karan yaptığı açıklamada, “Geçen yıl Giresun’da az miktarda görülen fındık zararlısının popülasyonunda bu yıl ciddi bir artış görülmekte. Bu da yeni mahsul fındıkta ciddi tehlike oluşturmakta. Hızla yayılan kahverengi kokarcanın 2024 yılı rekoltesine 100-150 bin ton civarında bir zarar vermesi bugünden ön görülmekte. Bir an önce bu zararlı ile devlet-üretici işbirliğinde topyekûn bir mücadele başlatılmalı, bu zararlı fındık bahçelerinden ve tarım arazilerinden temizlenmelidir. Bu zararlıdan ürün kaybı yaşayan sadece üretici olmayacak, ülke ekonomisi de fındık ihracatından elde ettiği döviz girdisinden kayıp yaşayacaktır. Fındık üreticileri adına devletimize sesleniyoruz, gelin bahçelerimiz ve tarım arazilerimizi istila eden bu zararlıyla birlikte topyekûn mücadele edelim. Kaldı ki, bu zararlı sadece Karadeniz Bölgesi’ndeki tarım arazilerini değil, Akdeniz Bölgesi’ndeki narenciye tarımına kadar ulaşmış ve tüm Türkiye’ye yayılmaya devam etmektedir. Eğer biz kahverengi kokarcayı zamanında ve yerinde yok edemezsek fındık başta olmak üzere tüm tarım ürünlerinin geleceği ciddi tehdit altındadır” dedi. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





