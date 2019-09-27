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Geleceğin oto ekspertiz uzmanları bu okulda yetişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan TSE hizmet belgeli "Oto Test ve Ekspertiz Merkezi"nde hem motor bölümü öğrencileri uygulamalı eğitim görüyor hem de ikinci el araç almak isteyenler için gerekli testler yapılıyor - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı: - "İnşallah orada yetişen çocuklarımız bu bilgilerini, görgülerini ve teknolojik donanımlarını hayata geçirerek rahatlıkla uygulayacaklar, iş bulacaklar. Ustaya, kaportacıya, motorcuya ayrı ayrı gitmenize gerek yok. Test merkezimizde aracınızın adeta röntgeni çekiliyor ve size teslim ediliyor" - Okul Müdürü Kamil Kaynaş: - "Amacımız, Türkiye'de hiçbir meslek lisesinde verilmeyen eğitimi vermektir. Taşıt testi, oto ekspertiz ve muayene işleri Türkiye'de hiçbir eğitim kurumunda verilmiyor. Biz bunu yapmak istedik"

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir meslek lisesinde kurulan "Oto Test ve Ekspertiz Merkezi"nde hem dışarıdan gelen araçların kontrolleri yapılıyor hem de öğrencilere uygulamalı ekspertiz eğitimi veriliyor.

Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki merkez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) destekleriyle geçen nisan ayında hizmete girdi.

Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) hizmet yeterlilik belgesi de verilen test merkezinde, lisenin Motor Bölümündeki 50 öğrenci teorik olarak gördükleri derslerin yanı sıra pratik yaparak kendileri geliştiriyor.

Araçların iç, dış, alt ve motor bölümlerinin kontrollerinin yapıldığı merkezde öğrenciler, hem eğitim görüyor hem de test yaptırmak isteyen sürücülerin araçları kontrol ediliyor.

Test merkezi, öğrencilerin okullarında aldıkları teknik ve pratik eğitimlerle mezun olduklarında iş bulmalarında büyük kolaylık sağlayacak.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 600 bin lira maliyetli merkezin dört dörtlük modernize bir tesis olduğunu söyledi.

Bunun okul ve kamu kurumu anlamında Türkiye'de başka bir örneğinin bulunmadığını ifade eden Yazıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özel sektörde belki olabilir ama o da bu kadar üst düzeyde ölçüm yapabilenleri büyükşehirlerde var. İnşallah orada yetişen çocuklarımız bu bilgilerini, görgülerini ve teknolojik donanımlarını hayata geçirerek rahatlıkla uygulayacaklar, iş bulacaklar. Balıkesir'de ikinci el araç almak isteyenlere bir çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen aracınızı Bigadiç'teki meslek lisemize yarım saat içinde tüm testlerini yaptırın. Bilgisayar çıktılarıyla beraber size versinler. Bunun için alınan ücret de çok cüzidir. Ustaya, kaportacıya, motorcuya ayrı ayrı gitmenize gerek yok. Test merkezimizde aracınızın adeta röntgeni çekiliyor ve size teslim ediliyor."

Okul Müdürü Kamil Kaynaş da motor teknolojisi alanında ileri teknolojinin öğrencilere öğretilmesini amaçladıklarını söyledi.

GMKA'nın sağladığı destekle makineler alıp TSE'ye başvurduklarını belirten Kaynaş, "TSE 13805 standardında gerekli düzenlemeleri yaptık. Türkiye'de ilk defa bu standardı alan kamu kurumu olduk. Bu gururu öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımla taşıyoruz." dedi.

Kaynaş, TSE hizmet belgesi alma sürecinin kolay olmadığını vurguladı. Bu süreçte yaşadıklarına değinen Kaynaş, şöyle devam etti:

"TSE yetkilileri kalibrasyonunu, onun haricinde fiziki ve çevre şartların kontrollerini yapıyor. Diğer çalışma şartlarını da dengeledikten sonra gelip kontrol ediyorlar, hak ederseniz bu belgeyi bir yıllığına veriyorlar. Amacımız, Türkiye'de hiçbir meslek lisesinde verilmeyen eğitimi vermektir. Taşıt testi, oto ekspertiz ve muayene işleri Türkiye'de hiçbir eğitim kurumunda verilmiyor. Biz bunu yapmak istedik, aynı zamanda ilimize, ilçemize hizmet vermek istedik. Kurduğumuz özel sermaye ile hem şahıslara hem de kamuya hizmet veriyoruz. Aynı zamanda bu eğitimi öğrencilerimize ek olarak veriyoruz; bundan da çok keyif alıyoruz, gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin emsallerine göre daha fazla beceri kazanmalarını sağlıyoruz."

- "Bizim için büyük avantaj"

Motor Bölümü öğretmenlerinden Bayram Ünal ise Oto Test ve Ekspertiz Merkezi'nde 5 bölümde 23 test, 105 nokta araç kontrolü yaptıklarını anlattı.

Merkeze gelen araçların öncelikle dinamometre testine uygun olup olmadığını kontrol ettiklerini aktaran Ünal, "Araçları motor testine alıyoruz, daha sonra yanal kayma, amortisör ve fren testlerine tabi tutarak aracın fren, amortisör kuvvetini test ediyoruz. Araçta herhangi bir olumsuzluk var mı yok mu bunu belirliyoruz. Tüm bu işlemleri öğrencilerimizle yaparak onların da bu meslekle ilgili bilgi sahibi olmalarına destek veriyoruz. Aynı zamanda iş bulmalarına da imkan sağlıyoruz." diye konuştu.

Ünal, araçların tüm kontrollerini yapıp rapor hazırlayarak ilgiliye teslim ettiklerini belirtti.

Atölyede görev almak için öğrencilerden yoğun talep olduğunu ifade eden Ünal, bundan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Ünal, ikinci el araç alacak kişilerin gönül rahatlığıyla merkezde testlerini yaptırabileceğini söyledi.

Okulun Motor Bölümü 11'inci sınıf öğrencilerinden Okan Emin Öztaş, bu merkezin açılmasının kendileri için büyük bir avantaj olduğuna dikkati çekti.

Test merkezinde oto ekspertizin nasıl yapıldığını öğrendiklerini söyleyen Öztaş, "Oto ekspertiz konusunda gelecekte kendimi geliştirmek istiyorum, bu meslek üzerine ilerlemeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Balıkesir Bigadiç Ders oto ekspertiz

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