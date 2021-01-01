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Gelecek Partisi Adana İl Başkanı ve 2 kardeşi gasp iddiasıyla tutuklandı

01.01.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Gelecek Partisi Adana İl Başkanı ve 2 kardeşi gasp iddiasıyla tutuklandı

Adana'da, alacaklı oldukları kişinin arabasını gasbettikleri ileri sürülen Gelecek Partisi Adana İl Başkanı ve iki kardeşi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gelecek Partisi İl Başkanı Kenan A. ile kardeşleri Ertuğrul A. ve Erkan A, yaklaşık 28 bin lira alacakları bulunan M.E'nin merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.

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Burada çıkan tartışmada M.E'nin dizüstü bilgisayarına zarar veren şüpheliler, cep telefonundan da kendilerine zorla 10 bin lira havale ettirdikten sonra iş yeri sahibinin aracını alıp ayrıldı.
M.E'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince Gelecek Partisi İl Başkanı Kenan A. ve 2 kardeşi, gasbettikleri araçla Bakımyurdu Caddesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı. (AA)


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
"Türkiye'yi Akpden kurtaricaz" diyen adamlar Taciz Tecavüz Gasp ve Rüşvet içinde yüzmektelermiş.. Evlâdı Vahşice katledilen bir Baba ya para teklif edip şikayetinden vazgeçmesini "Telkin" eden Adamlar mı Memlekete Adaleti getirecekti? Allah bunların eline düşürmesin Milleti
bu ülkede şerefli namuslu vatanını milletini seven bir siyasetci göremeden ölüp gidecegiz galiba
az kaldı kıyamet ve Mehdi alametlerini yaşıyoruz
Valla durumlar böyleyken akparti yine göbeğini kaşıya kaşıya iktidar olur hakkıdırda zira diğerleri kendilerini yönetemiyor ülkeyi nasıl yönetcek

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