Gelecekten gelmiş gibi: Oppo Air Glass duyuruldu!

Artırılmış gerçeklik cihazları sadece Oppo'nun değil, birçok firmanın gündeminde. Yakın bir zamanda Apple'ın da ilk karma gerçeklik cihazını da piyasaya sürmesi bekleniyor. Hatta ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, 10 yıl sonra iPhone'ların yerini artırılmış gerçekliğe (AR) odaklanan bir ürünün alacağını da tahmin ediyor. Metaverse kavramının gelişmesi ve birçok şirketin metaverse'e çok büyük yatırımlar yapmasıyla birlikte önem kazanan bu cihazlara şimdi ise bir yenisi daha eklendi: Evet, Oppo Air Glass'tan bahsediyoruz.

Oppo Air Glass, Google Glass gibi 3B nesneleri gerçek dünyaya yansıtmak yerine, 2B bilgileri görüş alanınıza yansıtıyor. Şirket, Air Glass'ın bildirimler için ve ayrıca teleprompter (yazılı metin) ve gerçek zamanlı çeviri gibi özellikler için kullanılabileceğini söylüyor.

Oppo'nun 30 gram ağırlığındaki yeni akıllı gözlüğü, gücünü ise Qualcomm Snapdragon 4100 işlemciden alıyor. Gümüş yarım çerçeve ve siyah tam çerçeve olmak üzere iki farklı çerçeve tasarımı bulan Air Glass'ın geleneksel gözlüklere takılmasını sağlayan manyetik bir bağlantı noktası da mevcut.

Light, thin, beautiful ????#OPPOAirGlass will enhance your work AND your workouts with our self-developed spark micro projector ????️ and four intuitive methods of interaction - touch, voice, hand gestures, and head movements.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/t5HGtHrPrr