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Gelecekten gelmiş gibi: Oppo Air Glass duyuruldu!

14.12.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Oppo, artırılmış gerçeklik (AR) cihazlar konusunda yeni bir adım atarak, akıllı gözlüğü Oppo Air Glass'ın duyurusunu gerçekleştirdi. Google'ın akıllı gözlüğü Google Glass'a benzer bir işlevi bulunan Oppo Air Glass'ın özellikleri ise dikkat çekiyor.

Gelecekten gelmiş gibi: Oppo Air Glass duyuruldu!

Artırılmış gerçeklik cihazları sadece Oppo'nun değil, birçok firmanın gündeminde. Yakın bir zamanda Apple'ın da ilk karma gerçeklik cihazını da piyasaya sürmesi bekleniyor. Hatta ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, 10 yıl sonra iPhone'ların yerini artırılmış gerçekliğe (AR) odaklanan bir ürünün alacağını da tahmin ediyor. Metaverse kavramının gelişmesi ve birçok şirketin metaverse'e çok büyük yatırımlar yapmasıyla birlikte önem kazanan bu cihazlara şimdi ise bir yenisi daha eklendi: Evet, Oppo Air Glass'tan bahsediyoruz.

İŞTE OPPO AIR GLASS'IN ÖZELLİKLERİ

Oppo Air Glass, Google Glass gibi 3B nesneleri gerçek dünyaya yansıtmak yerine, 2B bilgileri görüş alanınıza yansıtıyor. Şirket, Air Glass'ın bildirimler için ve ayrıca teleprompter (yazılı metin) ve gerçek zamanlı çeviri gibi özellikler için kullanılabileceğini söylüyor.

oppo Air Glass özellikleri

Oppo'nun 30 gram ağırlığındaki yeni akıllı gözlüğü, gücünü ise Qualcomm Snapdragon 4100 işlemciden alıyor. Gümüş yarım çerçeve ve siyah tam çerçeve olmak üzere iki farklı çerçeve tasarımı bulan Air Glass'ın geleneksel gözlüklere takılmasını sağlayan manyetik bir bağlantı noktası da mevcut.

Air Glass, Micro LED teknolojisine sahip küçük bir projektör kullanıyor. Cihaz, Oppo'nun ColorOS 11 veya üzeri bir sürümünü çalıştıran bir akıllı telefon ile bağlantı kurabiliyor. Dokunmatik kontrol yanında el hareketleri, kafa hareketleri ve sesli komutlar verilebiliyor.

Oppo Air Glass-1

OPPO AIR GLASS NE ZAMAN ÇIKACAK? TARİH VERİLDİ!

Oppo Air Glass, Çin pazarında 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Fiyatı ise henüz bilinmiyor.

MARISILICON X DE TANITILDI

Oppo Air Glass'ı INNO DAY 2021 etkinliğinde duyurdu. Bu etkinlikte ayrıca, makine öğrenimi ile ilgili görüntüleme performansını artırmak için ilk Oppo üretimi NPU çipi olan MariSilicon X de tanıtıldı.

MariSilicon X

MariSilicon X, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, Oppo'nun bir sonraki Find X amiral gemisi modelinde yer alacak.

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