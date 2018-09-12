Geleneksel Adana lezzetleri festivalle tanıtılacak

"Burada özellikle farklı olarak 'Gelenekselin gücü adına' diye bir tema belirledik. Amacımız yerel şeflerle yerel yemekleri ve geleneksel lezzetlerimizi ön plana çıkarmak. Geçen yıl yapmış olduğumuz festivalde 200'ün üzerinde yemeği vatandaşlarımıza sunmuştuk. Bu yıl sayının biraz daha artacağını tahmin ediyorum. Bu yemek kültürümüzü vatandaşlarımızla ve dünya insanlarıyla paylaşmak istiyoruz. Çünkü gastronominin turizm alanında çok ciddi bir öneminin olduğunu özellikle bildiğimiz için vatandaşlarımıza bu yönde yaklaşmayı düşünüyoruz."

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, festival konusunda geçen yıldan tecrübeli olduklarını, bu yıl festivale çok ciddi hazırlandıklarını ifade etti.

“Gelenekselin gücü adına” temasıyla Adana'nın geleneksel mutfağına ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürüne odaklanarak gerçekleştirilecek festivalin tanıtımı için bir restoranda toplantı düzenlendi.

- Yabancı şeflere Adana mutfağı tanıtılacak

Demirtaş, festivale dünyaca ünlü şefleri de davet ettiklerini belirtti.

Katılımcı şeflere yemeklerini tattırmayı, onlara yaptırmayı düşündüklerini anlatan Demirtaş, "Onlar da kendi kültürleriyle bize bu konuda yardımcı olacaklar. Anadolu'daki bu zenginliği onlarla tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. Hakikaten çok lezzetli yemeklerimiz var. Bu yemekleri herkesin tatmasını istiyoruz." dedi.

- Festival kenti Adana

Festivali büyütüp genişleteceklerini söyleyen Demirtaş, "Adana'nın, Çukurova'nın layık olduğu yere festivallerle geleceğini düşünüyorum. Biz Adana'yı bir festival kenti haline getirmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Adana'nın tarım, sanayi, turizm açısından zengin bir il olduğunu ifade eden Demirtaş, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden tabii ki etkilenmiş. Zengin bir yemek kültürü olduğunu görüyorsunuz. İnşallah kısmet olursa bunun Adana'nın tanıtılmasında katkısı olacağını düşünüyoruz. Özellikle algıda çok ciddi anlamda değişiklik yapacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.