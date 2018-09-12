HABER

Geleneksel Adana lezzetleri festivalle tanıtılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 12:56 | Son Güncelleme

Adana'nın geleneksel mutfağının öne çıkarılacağı 2. Adana Lezzet Festivali 12-14 Ekim'de gerçekleştirilecek - Festivalde dünyaca ünlü şef Alexandre Dionisio’nuner "Adana kebabı"nı yorumlayacak - Vali Demirtaş: - "Burada özellikle farklı olarak 'Gelenekselin gücü adına' diye bir tema belirledik. Amacımız yerel şeflerle yerel yemekleri ve geleneksel lezzetlerimizi ön plana çıkarmak"

Adana'nın geleneksel lezzetlerinin buluşacağı Lezzet Festivali'nin ikincisi 12-14 Ekim'de düzenlenecek.

“Gelenekselin gücü adına” temasıyla Adana'nın geleneksel mutfağına ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürüne odaklanarak gerçekleştirilecek festivalin tanıtımı için bir restoranda toplantı düzenlendi.

Toplantıda Adana'nın geleneksel mutfağına ait mezelerinden tatlılarına, kebabından sakatat ürünlerine kadar 20'ye yakın yemek sergilendi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, festival konusunda geçen yıldan tecrübeli olduklarını, bu yıl festivale çok ciddi hazırlandıklarını ifade etti.

Demirtaş, şunları söyledi:

"Burada özellikle farklı olarak 'Gelenekselin gücü adına' diye bir tema belirledik. Amacımız yerel şeflerle yerel yemekleri ve geleneksel lezzetlerimizi ön plana çıkarmak. Geçen yıl yapmış olduğumuz festivalde 200'ün üzerinde yemeği vatandaşlarımıza sunmuştuk. Bu yıl sayının biraz daha artacağını tahmin ediyorum. Bu yemek kültürümüzü vatandaşlarımızla ve dünya insanlarıyla paylaşmak istiyoruz. Çünkü gastronominin turizm alanında çok ciddi bir öneminin olduğunu özellikle bildiğimiz için vatandaşlarımıza bu yönde yaklaşmayı düşünüyoruz."

- Yabancı şeflere Adana mutfağı tanıtılacak

Demirtaş, festivale dünyaca ünlü şefleri de davet ettiklerini belirtti.

Katılımcı şeflere yemeklerini tattırmayı, onlara yaptırmayı düşündüklerini anlatan Demirtaş, "Onlar da kendi kültürleriyle bize bu konuda yardımcı olacaklar. Anadolu'daki bu zenginliği onlarla tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. Hakikaten çok lezzetli yemeklerimiz var. Bu yemekleri herkesin tatmasını istiyoruz." dedi.

- Festival kenti Adana

Festivali büyütüp genişleteceklerini söyleyen Demirtaş, "Adana'nın, Çukurova'nın layık olduğu yere festivallerle geleceğini düşünüyorum. Biz Adana'yı bir festival kenti haline getirmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Adana'nın tarım, sanayi, turizm açısından zengin bir il olduğunu ifade eden Demirtaş, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden tabii ki etkilenmiş. Zengin bir yemek kültürü olduğunu görüyorsunuz. İnşallah kısmet olursa bunun Adana'nın tanıtılmasında katkısı olacağını düşünüyoruz. Özellikle algıda çok ciddi anlamda değişiklik yapacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Gildir ile resmi kurum yöneticileri ve davetliler katıldı.

- Festival

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde gerçekleştirilecek festival, 2 Michelin yıldızlı ünlü şef Alexandre Dionisio’nuner'in geleneksel Adana kebabını yorumlanacağı özel bir "gastro şov" ile açılacak.

Gastro şovlar ile peynir ve zeytinyağı tadımı etkinliklerinin de yapılacağı festivalde çeşitli paneller düzenlenecek.

PARTNERDünyanın en utanç verici anı...Dünyanın en utanç verici anı...
Mobil Okul Timleri göreve böyle başladıMobil Okul Timleri göreve böyle başladı
Denizi kirleten gemilere ağır cezaDenizi kirleten gemilere ağır ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Adana Lezzet Festivali adana

En Çok Okunan Haberler

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

İlginizi Çekebilir

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası!

Milli antrenörün çocuk tecavüzü skandalı patladı!

Milli antrenörün çocuk tecavüzü skandalı patladı!

12 Eylül Şans Topu sonuçları: 900. hafta Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

12 Eylül Şans Topu sonuçları: 900. hafta Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

Sayısal Loto sonuçları 12 Eylül: Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

Sayısal Loto sonuçları 12 Eylül: Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı

Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.