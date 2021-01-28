Geleneksel kış trendi... Renk renk ipleri hazırlayın bere örüyoruz! Hem de birkaç saatte

Kar, yağmur ya da soğuk... Kulaklarımızın ve başımızın en büyük koruyucusu, kış mevsiminin vazgeçilmezi bere. Rengarek modellerle her yerde karşımıza çıkan bereleri örmeyi öğrenerek bir yandan şıklığınızı sağlayabilir bir yandan da soğuklardan korunabilirsiniz.

KAFANIZI SICACIK YAPACAK

Örgüye yeni başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği bu şık bere soğuk havalarda kafanızı sıcacık tutacak.

BERE NASIL ÖRÜLÜR?

Bere için, 8 ilmek haraşo örülür. Kalan ilmek toplamda 30 ilmektir, bunlar da kaz ayağı yapılır.

Yünle başın genişliği ölçülür, yüz kapanıyorsa yeterli uzunluk sağlanmış demektir.

İlk 8 ilmekte bulunan haraşo kısmı kesilir. Kaz ayağı olan kısma gelindiğinde 2 tane kesilir ve çıkarılır. Sağ şişte kalan ilmek tekrar sol şişe geçirilir ve tekrar örülür. Daha sonra aradaki ters örgü salınır. Örgünün sonuna kadar bu şekilde devam edilir.

Kesme işlemi bittikten sonra ip sabitlenir. Bere katlanır ve sıra boyunca dikilir. Sökmeden önce dikmek gerekir yoksa toparlamak biraz zor olur.



