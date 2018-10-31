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Gelin arabasını çalmaya çalışırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 02:01 | Son Güncelleme

ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde, düğün sonrası gelin arabasındaki süslerin sökülmesi sırasında bir anlık boşluktan yararlanan hırsız, lüks otomobili çalmaya çalıştı.

Gelin arabasını çalmaya çalışırken yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde, düğün sonrası gelin arabasındaki süslerin sökülmesi sırasında bir anlık boşluktan yararlanan hırsız, lüks otomobili çalmaya çalıştı. Otomobil ile birkaç metre ilerleyen hırsız, araç sahipleri tarafından yakalandı.
Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yakınının düğününde gelin arabası olarak kullanmak üzere lüks bir otomobil kiralayan Tevfik Pehlivan, düğünün bitmesinin ardından aracı evinin önüne getirdi. Burada arkadaşlarıyla otomobildeki süsleri söken Pehlivan'ın yanına gelen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, kendilerinden para istedi. Olumsuz yanıt alan şüpheli, bir anlık boşluktan yararlanıp bindiği otomobil ile kaçmak istedi. Otomobili birkaç metre ileri götürdükten sonra stop ettiren şüpheli, Pehlivan ve arkadaşları tarafından yakalandı. Şüpheli, Pehlivan'ın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi tarafından gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.
Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Gelin arabasını çalmaya çalışırken yakalandıGelin arabasını çalmaya çalışırken yakalandıGelin arabasını çalmaya çalışırken yakalandı

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