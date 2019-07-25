Gelin- kaynana halı kursunda hem ücret alıyor hem de öğreniyor 

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta İŞKUR tarafından düzenlenen kilim ve halı dokuma kursuna katılanlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor. Kursa, bir de gelin kaynana birlikte katılıyor. Ayşe Bozkurt ile kayınvalidesi Sibel Bozkurt da günlük 30'ar lira alıyor.

İŞKUR tarafından düzenlenen ve 6 aylık sürecek kursta kadınlara dokumacılık öğretilirken günlük 30 TL de harçlık veriliyor. Muş’ta Sunay Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi 51 yaşındaki Sibel Bozkurt ile 28 yaşındaki gelini Ayşe Bozkurt da birlikte katılıyor. Aile Destek Merkezi'ndeki kursta dokumacılık öğrenen gelin ve kayınvalide, hallerinden oldukça memnun. 3 kızı ve bir oğlu olduğunu söyleyen Sibel Bozkurt, "Gelinimle evde ana kız gibi geçinip gidiyoruz. Birlikte katıldığımız kursta hem bir meslek öğreniyor hem de kişi başı verilen 30 lira ile aile ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi.

Kilim ve halı dokuma kursuna kayınvalidesiyle birlikte müracaat ettiklerini söyleyen Ayşe Bozkurt ise aynı tezgâhta halı dokuduklarını belirtti. Ayşe Bozkurt, anne kız gibi olduğu kayınvalidesiyle kurs sonrası işyeri açmayı planladıklarını da ifade etti.

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