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  4. Gelinim Olur Musun?' ile tanınan Caner Toygar aradığı aşkı buldu! "Evleniyorum"

Gelinim Olur Musun?' ile tanınan Caner Toygar aradığı aşkı buldu! "Evleniyorum"

09.06.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Gelinim Olur musun?' isimli programla tanınan kafasında bardak kırması ve siyasete atılmasıyla ününü sürdüren Caner Toygar son açıklamasıyla gündem oldu. Caner Toygar aradığı aşkı buldu ama gizli tutmayı tercih etti.

Gelinim Olur Musun?' ile tanınan Caner Toygar aradığı aşkı buldu! "Evleniyorum"

'Gelinim Olur musun?' isimli programda gelin adayı Tülin ile yaşadığı aşkla gündem olan ve bu uğurda Gülben Ergen'i şok ederek kafasında bardak kırmasıyla hafızalara kazınan Caner Toygar son açıklamasıyla gündem oldu.

Bir süredir Esra Erol'un izdivaç programında çalışan Caner Toygar aradığı aşkı buldu.

Bir zamanların fenomeni Caner Toygar, evleneceğini açıkladı. Daha önce evlenip boşanan fenomen detay vermeyince merak konusu oldu.

Detay vermeyen Caner'in kiminle evleneceği ise merak edilse de bir açıklama gelmedi.

Ekran Alıntısı

O HALİ HAFIZALARA KAZINDI

Gülben Ergen'in sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Gülbence programına katılan Caner, Tülin ile yüzleşmiş fakat sonunda sinirlerine hakim olamayıp Gülben Ergen'in çığlıkları eşliğinde kafasında bardak kırmıştı.


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Caner Toygar

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