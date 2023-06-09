Gelinim Olur Musun?' ile tanınan Caner Toygar aradığı aşkı buldu! "Evleniyorum"

'Gelinim Olur musun?' isimli programda gelin adayı Tülin ile yaşadığı aşkla gündem olan ve bu uğurda Gülben Ergen'i şok ederek kafasında bardak kırmasıyla hafızalara kazınan Caner Toygar son açıklamasıyla gündem oldu.

Bir süredir Esra Erol'un izdivaç programında çalışan Caner Toygar aradığı aşkı buldu.

Bir zamanların fenomeni Caner Toygar, evleneceğini açıkladı. Daha önce evlenip boşanan fenomen detay vermeyince merak konusu oldu.

Detay vermeyen Caner'in kiminle evleneceği ise merak edilse de bir açıklama gelmedi.

O HALİ HAFIZALARA KAZINDI

Gülben Ergen'in sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Gülbence programına katılan Caner, Tülin ile yüzleşmiş fakat sonunda sinirlerine hakim olamayıp Gülben Ergen'in çığlıkları eşliğinde kafasında bardak kırmıştı.



