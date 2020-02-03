Gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Soğuk havaya rağmen çok sayıda kişinin şaleyi görmeye geldiğini ifade eden Kurnaz, şöyle konuştu:

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

"Ailemi ziyaret etmek için İzmir'den, Erzincan'a geldim. Bulduğum her fırsatta arkadaşlarımı da bu doğal güzelliği görmeleri için buraya davet ediyorum. Şelaleyi gören arkadaşlarım hayran kalıyor. Yaz aylarında da çok güzel oluyor ama kışın şelalenin beyaza bürünmesi ile adeta kartpostallık görüntü oluşuyor. Ben herkesi buraya davet ediyorum. Erzincan'a gelsin tulum peyniri yesinler, Ergan Kayak Merkezi ile Girlevik Şelalesi'ni mutlaka görsünler."

- "Şelalenin buz tutması olağanüstü bir güzellik oluşturdu"

Ziyaretçilerden Nurgül Gönder ise şelaleyi görmek için Erzurum'dan geldiklerini anlattı.

Şelalenin kışın farklı bir güzelliğe büründüğüne işaret eden Gönder, "Erzurum'da bulunmamız sebebiyle burada oluşan buz sarkıtları aslında bana çok yabancı gelmiyor. Ancak akan suyun yani bir şelalenin buz tutması olağanüstü bir güzellik oluşturdu. Ben herkese burayı mutlaka gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Aileleri ve sevdikleri ile birlikte çok keyifli ve güzel vakit geçirecekleri olağanüstü güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Vedat Buğra da Girlevik Şelalesi'ni görmek için ailesiyle Şırnak'tan geldiğini aktardı.

Şelalenin anlatıldığı kadar güzel olduğunu dile getiren Buğra, "Kış aylarında kesinlikle gelip gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden biri. Sevdiklerinizle fotoğraf çektirmek için çok güzel bir mekan." diye konuştu.

