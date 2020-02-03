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Gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:11 | Son Güncelleme

Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde seyrine doyumsuz manzaralar oluştu - Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelalede, 6-7 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'nde, bölgede yaşanan yoğun kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen şelalede, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 6-7 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

- Şelaleyi görenler hayran kalıyor

Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlardan Hasan Enes Kurnaz, AA muhabirine, beyaza bürünen ve kısmen donarak metrelerce yükseklikte buz sarkıtları oluşturan şelalenin gelenleri büyülediğini söyledi.

Soğuk havaya rağmen çok sayıda kişinin şaleyi görmeye geldiğini ifade eden Kurnaz, şöyle konuştu:

"Ailemi ziyaret etmek için İzmir'den, Erzincan'a geldim. Bulduğum her fırsatta arkadaşlarımı da bu doğal güzelliği görmeleri için buraya davet ediyorum. Şelaleyi gören arkadaşlarım hayran kalıyor. Yaz aylarında da çok güzel oluyor ama kışın şelalenin beyaza bürünmesi ile adeta kartpostallık görüntü oluşuyor. Ben herkesi buraya davet ediyorum. Erzincan'a gelsin tulum peyniri yesinler, Ergan Kayak Merkezi ile Girlevik Şelalesi'ni mutlaka görsünler."

- "Şelalenin buz tutması olağanüstü bir güzellik oluşturdu"

Ziyaretçilerden Nurgül Gönder ise şelaleyi görmek için Erzurum'dan geldiklerini anlattı.

Şelalenin kışın farklı bir güzelliğe büründüğüne işaret eden Gönder, "Erzurum'da bulunmamız sebebiyle burada oluşan buz sarkıtları aslında bana çok yabancı gelmiyor. Ancak akan suyun yani bir şelalenin buz tutması olağanüstü bir güzellik oluşturdu. Ben herkese burayı mutlaka gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Aileleri ve sevdikleri ile birlikte çok keyifli ve güzel vakit geçirecekleri olağanüstü güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Vedat Buğra da Girlevik Şelalesi'ni görmek için ailesiyle Şırnak'tan geldiğini aktardı.

Şelalenin anlatıldığı kadar güzel olduğunu dile getiren Buğra, "Kış aylarında kesinlikle gelip gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden biri. Sevdiklerinizle fotoğraf çektirmek için çok güzel bir mekan." diye konuştu.

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