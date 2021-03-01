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Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS şartı ile mi personel alımı yapıyor? GİB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

01.03.2021 17:42 | Son Güncelleme:
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Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS şartı ile mi personel alımı yapıyor? GİB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Gelir İdaresi Başkanlığı 2021 personel alımı ilanları yayınlandı. Buna göre, GİB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS şartı ile mi personel alımı yapıyor? gibi soruların cevapları haberimizde.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı 2021 personel alımı ilanına göre, merkezi ve taşrada görevlendirmek üzere toplam 196 personelin işe alımı yapılacağı duyuruldu. Peki GİB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS şartı ile mi personel alımı yapıyor?

GİB, KPSS şartı ile mi personel alımı yapıyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı ilana göre merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere toplam 196 personel alımı yapılacak. İlana başvurmak isteyen pek çok vatandaş başvuru şartlarının neler olduğunu, nasıl başvuru yapacağını merak ediyor. Şartlara uygunluk sağlayan bütün vatandaşlarımız ilana başvurabilecek. Başvuru şartları arasında yer alan KPSS puanı ise birçok vatandaş tarafından merak edilen bir konu. İlana başvurabilmek için KPSS puanı, aranan şartlar arasında yer alıyor. KPSS puanı en yüksek olandan başlayarak sıralama yapılıyor. Bu sıralamadan sonra ilanda belirtilen personel sayısının iki katı olmak üzere personel adayları belirleniyor. Daha sonra yapılan sözlü sınavla beraber işe alınacak personel belirleniyor. Eşit puanda olan adaylar, sıralamada beraber değerlendirileceği için tüm listedeki adaylar sözlü sınava çağrılarak bir değerlendirme yapılıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı başvuru şartları neler?

Gelir İdaresi Başkanlığı personel ilanına başvurabilmek için belli kriterlere sahip olmak gerekiyor. Peki bu kriterler neler?
Gelir İdaresi Başkanlığı başvuru şartları;
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
-01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
-ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ortaöğretim) katılmış ve KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
-Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

GİB sözlü sınav tarihleri ne zaman?

KPSS puanı olan vatandaşlar için sözlü sınava çağrılan adayların listesi ve nerede sınava gireceklerine dair bilgiler sınavdan en az 10 gün önce http://www.gib.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylara ekstradan bir bilgilendirme yapılmayacağı için sözlü sınavdan önce sitenin düzenli olarak kontrol edilmesi mağduriyet yaşamaması açısından önemlidir. Sözlü sınavlar, 29 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Ankara’da gerçekleşecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı başvuru tarihleri ne zaman?

Başvurular, 1 Mart 2021’den 10 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17.30’a kadar, http://sinav.gib.gov.tr internet sitesi üzerinden, başvuru formu doldurularak yapılabilecek.

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