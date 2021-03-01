Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS şartı ile mi personel alımı yapıyor? GİB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı 2021 personel alımı ilanına göre, merkezi ve taşrada görevlendirmek üzere toplam 196 personelin işe alımı yapılacağı duyuruldu. Peki GİB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS şartı ile mi personel alımı yapıyor?

GİB, KPSS şartı ile mi personel alımı yapıyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı ilana göre merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere toplam 196 personel alımı yapılacak. İlana başvurmak isteyen pek çok vatandaş başvuru şartlarının neler olduğunu, nasıl başvuru yapacağını merak ediyor. Şartlara uygunluk sağlayan bütün vatandaşlarımız ilana başvurabilecek. Başvuru şartları arasında yer alan KPSS puanı ise birçok vatandaş tarafından merak edilen bir konu. İlana başvurabilmek için KPSS puanı, aranan şartlar arasında yer alıyor. KPSS puanı en yüksek olandan başlayarak sıralama yapılıyor. Bu sıralamadan sonra ilanda belirtilen personel sayısının iki katı olmak üzere personel adayları belirleniyor. Daha sonra yapılan sözlü sınavla beraber işe alınacak personel belirleniyor. Eşit puanda olan adaylar, sıralamada beraber değerlendirileceği için tüm listedeki adaylar sözlü sınava çağrılarak bir değerlendirme yapılıyor.