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Gelir kapısı arayanlara müjde! İnternetten bu yöntemlerle para kazanabilirsiniz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.04.2020 18:09 | Son Güncelleme

Oturduğunuz yerden para kazanmanın yollarını arıyorsanız işte size 5 alternatifli hayat kurtarıcı bir liste. Bunlardan birincisi oldukça popüler olan blog açmak veya web sitesi oluşturmak. Bir diğeri yeni nesil çalışma şekli “freelance”. Üçüncüsü sosyal medyada reklam üzerinden kazanmayla, dördüncüsü satış ve pazarlamayla, sonuncusu da video oluşturarak gelir elde etmeyle ilgili.

Gelir kapısı arayanlara müjde! İnternetten bu yöntemlerle para kazanabilirsiniz!

İnternet hayatınızın birçok yönünü olduğu gibi iş yapma biçimlerinizi de her geçen gün kolaylaştırıyor. Aşağıda önerilen yöntemler de evinizden ayrılmadan daha rahat ve motive çalışabilmenizi sağlıyor.

BLOG AÇMAK VEYA WEB SİTESİ YARATMAK

Blog açmak özellikle de düzenli olarak yazı yazmayı seviyorsanız güzel bir alternatif olabilir. Blogunuzu takip eden kişilerin çoğalmasıyla beraber siz de blog üzerinden marka reklamları yaparak para kazanabilirsiniz. Seyahat, film, iş dünyası vb. çeşitli konularda blog yazabilmek oldukça kolay ve bunu yapmanıza olanak sağlayan ücretsiz servisler mevcut.

Buna benzer bir diğer yöntem de kendi web sitenizi yaratmaktır. Web sitesi oluşturmak ileri düzey bir yazılım bilgisi gerektirmeyen bir iştir ve sitenizde zamanla oluşacak artan trafik sizin para kazanmanızı sağlar. Örneğin eğer öğretmenseniz matematik soruları çözdüğünüz, konu anlatımı yaptığınız bir web sitesi oluşturmak güzel bir gelir kapısı olabilir.

Görsel 1

BAĞIMSIZ ÇALIŞMAK

“Freelance” olarak tanımlanan bu kavram kısaca; herhangi bir yere bağımlı olmadan, çalışacağınız zamanı ve yeri kendiniz belirlediğiniz, özgürlüğünüzün daha fazla olduğu bir çalışma biçimi. Elbette bu durumun da sabit bir gelir getirisinin olmaması, çalışanın sosyal güvencesini kendisinin sağlaması gibi dezavantajları vardır. Freelance çalışmaya olanak sağlayan online platformlara üye olmak bu yolda atılacak ilk adım. Sonrasında ise seslendirmeden tercümanlığa, illüstrasyondan metin yazarlığına birçok farklı alanda iyi olduğunuz işler üzerinden para kazanmanız oldukça kolay.

Görsel 2

SPONSORLU GÖNDERİLER

Sosyal medya hesaplarınızdaki kabarık takipçi listeniz veya çok ziyaretçisi olan bir web siteniz varsa bu durumu da kazanca çevirmeniz mümkün. Şirketler, sosyal medyada etkili olan, takipçi sayısı fazla olan kişilere ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmaları için ücret ödemeye hazırlar.

Görsel 3

SOSYAL MEDYA SİTELERİNDE VİDEO PAYLAŞMAK

Nasıl hediye paketi yapılır? Kravat nasıl bağlanır? İnternete sorulup da cevap alınamayan bir soru yok. Sosyal medya sitelerine yüklenen bu videolar popülerlikleriyle doğru orantılı olarak para kazandırıyor. Eğer sizin de çok iyi bildiğiniz ve açıklayıcı bir sunumla anlatıp sosyal paylaşım sitelerine yükleyebileceğiniz bir konu varsa bu sizin için de bir kazanç kaynağı olabilir.

Görsel 4

ÜRÜN SATIŞI YAPMAK

Yaptığınız el işlerini, çektiğiniz fotoğraflarınızı, diktiğiniz kıyafeti, ikinci el eşyalarınızı, yaptığınız pastaları satmak sosyal medyanın ayrıcalıkları sayesinde oldukça kolay. Bilindiği gibi bunun için sosyal paylaşım sitelerinde bir profil oluşturmak ve gönderilerinizde kendi ürünlerinizin reklamını yapmak yeterli.

Görsel 5

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