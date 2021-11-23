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Geliştirilen yeni yalan dedektörü çığır açacak!

23.11.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleneksel dedektörlerden çok daha iyi sonuç veren, yapay zeka destekli bir yalan makinesi icat edildi. Dedektörün yüz kaslarındaki küçük titreşimleri yakalayan giyilebilir sensörlerden alınan verilerden biraz daha fazlasını kullanarak, ortalama bir insandan daha iyi performans gösterdiği tespit edildi.

Geliştirilen yeni yalan dedektörü çığır açacak!

İsrail’deki Tel Aviv Üniversitesi‘ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen sistem, insanların ortalama olarak yüzde 73’ünde yalan söylediğini doğru tespit etti ve bu süreçte iki tür yalancı ortaya çıkardı.

"MÜKEMMEL DEĞİL"

Davranışsal sinirbilimci Dino Levy, “Mükemmel değil, ancak mevcut herhangi bir yüz tanıma teknolojisinden çok daha iyi” diyor.

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Giyilebilir elektrotlar, insanların yüz ifadelerindeki ‘vazgeçme’ kalıplarını yavaş yavaş tanımayı öğrendi. Söz konusu yeni dedektör yalan söyleyen veya gerçeği söyleyen 40 gönüllüde yüz kaslarının hareketlerini ölçtü.

Poligraflar gibi yaygın olarak kullanılan yalan dedektörü teknolojisi, tipik olarak kalp hızı, kan basıncı ve solunum hızı gibi fizyolojik tepkilere dayanıyor.

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Kolluk kuvvetlerinin çeşitli alanlarında devam eden kullanımlarına rağmen, yalan makineleri her zaman doğru sonuç vermiyor.  Dolayısıyla, birinin bilerek yalan söyleyip söylemediğini anlamanın başka nesnel yollarını aranmaya devam ediyor. Ancak yeni dedektör sahip olduğu özelliklerle sektörde fark yaratacak desek yanlış olmaz.

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İsrail
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