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Gemi maketiyle dolaşarak bahşiş topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 22:23 | Son Güncelleme

Sinop'ta "Helesa Şenliği" kapsamında çeşitli maniler söylenerek özel hazırlanmış gemi maketi ile kent sokaklarında dolaşan grup bahşiş kutularıyla öğrenciler için yardım topladı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, her yıl ramazan ayında düzenlenen "Helesa Şenliği" kapsamında öğrenciler için yardım toplandı.

Tersane mevkisinde başlayan etkinliğe, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş, Sinop Hemşehrilik ve Dostluk Derneği Onursal Başkanı Özer Gürbüz ile vatandaşlar katıldı.

Çeşitli maniler söylenerek özel hazırlanmış gemi maketi ile Sinop sokaklarında dolaşan grup, bahşiş kutularıyla öğrenciler için yardım topladı.

Vali Şakalar, burada yaptığı konuşmada, uzun yıllardır sürdürülen geleneğin önemli bir amaca hizmet ettiğini söyledi.

Mübarek ramazan ayında hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini vurgulayan Şakalar, "Bu anlamlı ve güzel etkinliğe katılan tüm Sinoplulara teşekkür ediyorum. Çünkü bu paralar öğrenciler yararına harcanacak. Yani çok ama çok güzel bir amaca hizmet edecek." dedi.

Belediye Başkanı Ayhan da "Helesa"nın uzun yıllardır kutlandığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Bu arada Vali Şakalar ve Belediye Başkanı Ayhan da gruptakilere bahşiş verdi.

- Helesa geleneği

Helesa Şenliği'nin çok eski dönemlerde fırtınadan kaçarak Sinop Limanı'na sığınan gemicilerden kaldığı rivayet ediliyor.

Haftalarca mahsur kalınca erzakları tükenen tayfaların, bir filikayla kente gelip ellerinde fenerle evleri dolaşarak "Helesa, yelesa, heyemola yusa, yusa hop" şeklinde mani söyleyerek yardım topladığına inanılıyor.

Kentte uzun yıllardır düzenlenen "Helesa Şenliği" bu hikayeye dayandırılarak yaşatılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Helesa şenliği öğrenci sinop

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