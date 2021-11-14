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  4. Gemlik’te tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

Gemlik’te tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

14.11.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 17 kişi yaralandı.

Gemlik’te tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

Kaza, Yalova-Bursa yolu üzerinde, Gemlik Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Yenişehir’den Bursa’ya giden tarım işçilerini taşıyan Feyzi Tabak (44) yönetimindeki minibüs, kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından karayolunda can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.

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16 İŞÇİ VE ŞOFÖR YARALANDI

Aralarında Afganistan ve Suriye uyruklu işçilerin de olduğu 16 işçi ile şoför Tabak yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçta sıkışan minibüs sürücüsü Feyzi Tabak ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Göğüs bölgesinde kırıklar olduğu öğrenilen Tabak, Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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