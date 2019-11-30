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Gemlik’te organize dolandırıcılık iddiası: 35 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 17:01 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda organize suç örgütü soruşturması kapsamında 35 kişiyi gözaltına aldı.

Gemlik’te organize dolandırıcılık iddiası: 35 gözaltı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda organize suç örgütü soruşturması kapsamında 35 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz aylarda Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan iş adamı Harun Ç.’nin akrabaları, çalışanları ve iş yaptığı isimlerin izlenmesi sonrasında tespit edilen 35 kişi gözaltına alındı. İlk olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde ifadeleri alınan zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında Gemlik Adliyesine sevk edildi. Burada gün boyu soruşturma savcısına ifade veren zanlılar arasında Harun Ç.’nin kardeşleri ve eski eşinin de olduğu öne sürüldü. Gün boyu devam eden ifade verme işlemleri gece geç saatlere kadar devam etti. Gözaltına alınan zanlıların tamamı serbest kaldı.
Bilindiği gibi temmuz ayında Gemlik’te çok sayıda kişinin mağdur oldukları iddiası ile savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası, hakkında yakalama kararı çıkartılan ve Niğde’de gözaltına alınan işadamı Harun Ç. çıkartıldığı Gemlik adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Öte yandan, Konkordato kararının alınmasının ardından firma yaptığı açıklamada, amacımız alacaklıları ve şirketi mağdur etmemek demişti.
Konkordato kararı ile alakalı açıklama yapan şirket yönetimi, "Şirketimizin alacağı olan 16 Milyon TL’lik önemli bir tutar bulunmaktadır. Bu nedenle, çeklerimizin yazılmaması, alacaklılarımızın mağdur olmaması adına konkordato ilan ederek, bunları güvence altına aldık. Bu karar sonrasında üç ay borçlar ertelenecek ve çeklerimizin yazılmasının önüne geçilecektir. Üç ay sonunda da normal ödeme takvimimize uygun olarak borçlarımızı ödeyeceğiz. Borç miktarı yalandır. Mal varlığımız borcumuzdan çok daha fazladır. Gemlik’te yayınlanan bir gazetede iddia edildiği gibi 300 Milyon TL gibi bir borcumuz yoktur. Vadesi gelen ve Kayyuma devredilen 5 milyon civarında borcumuz, vadesi gelecek olan da toplam 56 Milyon TL civarında borcumuz bulunmaktadır. Şirketimizin iş hacmi göz önüne alındığında, borç miktarı bizler için aşılamayacak rakam asla değildir. Muhasebe kayıtlarından baktığımızda 56 Milyon civarında borç, önemli miktarda da alacağımız görünmektedir. Aynı zamanda da mal varlığımız bu rakamların çok üzerindedir" ifadelerine yer verilmişti.

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