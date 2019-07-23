Gen taraması ile erken teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavi mümkün

İSTANBUL, (DHA)- 25 bin geni aynı anda tarayarak hastalıkların erken teşhisine ve kişiselleştirilmiş tedavisine imkan sağlayan Yeni Nesil Genomik (NGS) uygulaması ile anne karnındaki bebeklerin genleri ebeveynleri ile karşılaştırılarak problemler doğumdan önce belirlenebilecek.

Türkiye’de dünyaya kıyasla yeni gelişen bir alana ilgi çekmek ve bu alanda çalışanların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen 'Yeni Nesil Genomik Çalıştayı'na İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Çalıştayda 25 bin gene ve genler arası bölgelere bakılmasını sağlayan tekniğe odaklanıldı. Normal gen diziliminde 100 gen dizilimi incelenirken NGS uygulaması ile 25 bin gen incelenebiliyor.

Katılımcılar 6 saat ders ve 15 saat uygulama olmak üzere toplam 21 saat süren eğitimler sırasında yalnızca yeni nesil genomik uygulamasına değil, bu devasa datanın nasıl oluşturulduğuna dair önemli bilgiler de edindi. Referans alınan gen dizilimi ile datası oluşturulan dizilim arasındaki karşılaştırma sayesinde anne-baba ile çocuklarının dizilimi karşılaştırılabiliyor, mutasyona uğrayan genler tespit edilebiliyor ve bu sayede hastalıkların önceden belirlenmesi ve kişiselleştirilmiş tedavi mümkün hale geliyor.