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Genç anne, doğumdan 6 gün sonra bebeğini göremeden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2020 17:40 | Son Güncelleme

Fozia Hanif isimli 29 yaşındaki koronavirüslü kadın, doğumdan 6 gün sonra bebeğini göremeden hayatını kaybetti.

Genç anne, doğumdan 6 gün sonra bebeğini göremeden öldü

Doğumundan altı gün sonra yaşamını kaybeden genç annenin ailesi, yaşadığı yıkımın ardından konuştu. Koronavirüs testi pozitif çıkan talihsiz annenin durumu doğumdan sonra daha da kötüleşti. Hastanede tedavisi devam eden Fozia Hanif’in bebeğine yapılan test sonucu ise negatif çıktı.

Hanif’in yakın akrabaları, hamilelik süresince rutin kontrollere devam edildiğini ancak ateş yükselmesi nedeniyle yapılan Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Fozia Hanif’in eşi Wajid Ali yaşananları anlattı:

Görevliler eşimi hastanede tutarak Covid-19 testi yapılacağını söyledi. Test pozitif geldi. Yetkililer hastalığın hafif şiddette olduğunu ve eve dönebileceğimizi söylediler. 4 gün sonra ise eşim nefes almada zorluklar yaşadığı için ambulans çağırmak zorunda kaldık

Fozia Hanif’in kız kardeşi Sophia Hanif ise “Ambulans gelir gelmez Fozia’yı muayene ettiler. Kan basıncı ve şeker seviyesinde her şey yolunda görünüyordu. Ancak doğacak bebeğin sağlığını düşünerek yine de hastaneye götürülmesi gerektiğini söylediler. Sanıyorum hastanedeki ikinci gününde doğum yaptı” dedi.

Fozia Hanif, oğlu Ayaan Hanif Ali’yi 31 haftalıkken sezaryen doğumla dünyaya getirdi. Genç anne, durumu kötüye gittiği için yoğun bakıma alınarak ventilatöre bağlandı.

Sophia Hanif, kız kardeşinin yoğun bakıma alınmadan önce ziyaret edilmesine izin verilmediğini, Fozia’nın durumunun iyiye gittiği yönünde bilgilendirildiklerini söyledi.

'HERKES BİRBİRİNE DESTEK OLMALI'

Fozia Hanif’in babası Nabil Hanif “Bize umut vermişlerdi, heyecanlanmıştık. Kızımı yoğun bakıma götürmeden önce telefonu ona verdiler ve onunla görüşebildik” dedi.

Sağlık durumu nedeniyle genç anne bebeğini göremedi, hayatını kaybetmeden önce oğlunun yalnızca fotoğrafını görebildi.

Fozia’nın kardeşi, “Kız kardeşimin pek de vakti yoktu. Bizden yiyecek istedi, bebeği soruyordu, ailesini soruyordu. Sonra her şey aniden oldu. Bu hepimiz için bir şoktu” dedi.

Genç annenin eşine ve babasına koruyucu giysiler verilerek, genç anneyi ziyaret etmelerine izin verildi. Ancak Fozia’nın bağlı olduğu ventilatör 8 Nisan’da kapatıldı.

Baba Nabil Hanif kızlarının yasını tuttuklarını söyleyerek “Birbirimize sahibiz ve şimdi herkes birbirine destek olmalı, elinden tutmalı. Kız kardeşler, torunlar… O bizim ailemizin göz bebeğiydi, hepimize ilham verirdi” dedi.


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