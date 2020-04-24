Genç anne, doğumdan 6 gün sonra bebeğini göremeden öldü

Doğumundan altı gün sonra yaşamını kaybeden genç annenin ailesi, yaşadığı yıkımın ardından konuştu. Koronavirüs testi pozitif çıkan talihsiz annenin durumu doğumdan sonra daha da kötüleşti. Hastanede tedavisi devam eden Fozia Hanif’in bebeğine yapılan test sonucu ise negatif çıktı.

Hanif’in yakın akrabaları, hamilelik süresince rutin kontrollere devam edildiğini ancak ateş yükselmesi nedeniyle yapılan Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Fozia Hanif’in eşi Wajid Ali yaşananları anlattı:

Görevliler eşimi hastanede tutarak Covid-19 testi yapılacağını söyledi. Test pozitif geldi. Yetkililer hastalığın hafif şiddette olduğunu ve eve dönebileceğimizi söylediler. 4 gün sonra ise eşim nefes almada zorluklar yaşadığı için ambulans çağırmak zorunda kaldık

Fozia Hanif’in kız kardeşi Sophia Hanif ise “Ambulans gelir gelmez Fozia’yı muayene ettiler. Kan basıncı ve şeker seviyesinde her şey yolunda görünüyordu. Ancak doğacak bebeğin sağlığını düşünerek yine de hastaneye götürülmesi gerektiğini söylediler. Sanıyorum hastanedeki ikinci gününde doğum yaptı” dedi.

Fozia Hanif, oğlu Ayaan Hanif Ali’yi 31 haftalıkken sezaryen doğumla dünyaya getirdi. Genç anne, durumu kötüye gittiği için yoğun bakıma alınarak ventilatöre bağlandı.

Sophia Hanif, kız kardeşinin yoğun bakıma alınmadan önce ziyaret edilmesine izin verilmediğini, Fozia’nın durumunun iyiye gittiği yönünde bilgilendirildiklerini söyledi.