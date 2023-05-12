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Genç anne 'Kürtaj yaptır' baskılarına karşı çıktı! "Sonsuza kadar minnettar kalacağım"

12.05.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne olmak birçok kadının hayalleri arasında yer alsa da ebeveyn olmanın zorluğu sorumlulukların artmasına yol açıyor. Özellikle genç anne olanlar bu konuda çeşitli problemler yaşayabiliyor. Bir kadın bu sorumluluklar nedeniyle sosyal medyadan gelen 'kürtaj ol' baskılarına cevap vererek anne olmanın mutluluğunu paylaştı.

Genç anne 'Kürtaj yaptır' baskılarına karşı çıktı! "Sonsuza kadar minnettar kalacağım"

16 yaşında ilk çocuğuna hamile kalan Breanna Barrs, çevresi tarafından erken anne olmakla ilgili oldukça eleştirildiğini ve kürtaj önerileri geldiğini belirtti. Şimdi iki çocuğa sahip olan Breanna, sosyal medyada düzenli olarak kendisi ve ailesi hakkında videolar paylaşıyor.

Genç anne yol boyunca mücadele etmesi gereken çok şey olduğunu açıklamıştı. Özellikle hamile olduğunu öğrendiğinde ve insanların ona korkunç şeyler söylemesine katlanmak zorunda kaldığını belirtti. Bunlar, "eğer kürtaj yapmazsan, herkes gibi dışarı çıkıp parti yapamayacaksın" gibi ifadeler içeriyordu. Breanna, başkalarının olumsuz görüşlerine rağmen kalbinin sesini dinleyerek çocuklarını doğurdu.

"HAYATIMI SEVMEYE DEVAM EDECEĞİM"

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Paylaştığı TikTok videolarından birinde , kararından bir kez bile pişman olmadığını söyledi. Kötü eleştiriler yapanların ona bunları söylemiş olmaları için sefil hayatlar yaşamaları gerektiğine ve kimsenin başkalarını yargılamaması gerektiğine dikkat çekti. Genç bir anne olmasıyla ilgili söyleyecek şeyleri olanlara doğrudan yanıt veren Breanna, "Bana sık sık kendi hayatımı romantikleştirmeyi bırakmam gerektiği söyleniyor. Buna teşekkürler ama hayır diyorum. Sonsuza dek hayatımı sevmeye devam edeceğim.

"GENÇ HAMİLELİĞİ ZOR"

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“Hayatımdaki koşullar ideal olmasa da, her zaman onlardan en iyi şekilde yararlandım." Breanna, eleştirmenlerine bir kez daha hitap etmeden önce hikayesinden bahsetti. “Evet, gençken iki kez hamile kaldım ve ASLA kimseyi aynısını yapması için teşvik etmem. Açıkçası genç hamileliği zor ve istatistiksel olarak pek iyi sonuç vermiyor. Gerçi benim için çok iyi sonuç verdi ve sonsuza kadar minnettar kalacağım.

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"Ama kimseye bunun iyi bir fikir olduğunu veya onlar için de işe yarayacağını söylemem. Bu şeylerin başkaları için pek iyi gitmeyebileceğini ve yine de hayatımdan mutlu olabileceğini anlayabiliyorum." Eleştirmenlerine seslenmeye devam eden Breanna, "güzel yolculuğunu" yayınlamaya devam edeceğini söyledi.


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