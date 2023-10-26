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  4. Genç, AVM'deki mağazadan kadın iç çamaşırı çaldı! Doğum gününde hediye etmek için...

Genç, AVM'deki mağazadan kadın iç çamaşırı çaldı! Doğum gününde hediye etmek için...

26.10.2023 15:44 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir kişi kız arkadaşına doğum gününde hediye olarak vermek için alışveriş merkezindeki mağazadan 4 bin lira değerinde iç çamaşırı çalınca, yanında bulunan 2 kız ile birlikte gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T.A. adlı genç mağazadan 4 bin lira değerinde kadın iç çamaşırı çaldı. Hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine T.T.A. ile yanında bulunan F.G. ve M.K. adlı kızlar gözaltına alındı. T.T.A., kız arkadaşına doğum gününde hediye etmek için iç çamaşırı çaldığını ileri sürdü.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan T.T.A. F.G. ve M.K. Denizevleri Polis tarafından ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun hediye

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