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  4. Genç kadın dehşeti yaşamıştı! Beylikdüzü'nde yakalandı

Genç kadın dehşeti yaşamıştı! Beylikdüzü'nde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 10:25 | Son Güncelleme

Bakırköy'de eski eşi Rüya K.'yı darp eden şüpheli Tarık K. Beylikdüzü'nde terk edilmiş villada yakalandı. Villada yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi.

Genç kadın dehşeti yaşamıştı! Beylikdüzü'nde yakalandı

Bakırköy'de 20 Temmuz tarihinde Rüya K. isimli kadın eski eşi Tarık K. tarafından darp edildi. Rüya K. can güvenliğinin olmadığını belirterek, suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri şüpheli Tarık K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin Beylikdüzü Sahil Mahallesi üzerinde bulunan terk edilmiş bir villa içerisinde saklandığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Tarık K. dün yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi.

Bakırköy'de eski eş dehşeti! 'Korkudan 1 aydır evden çıkamıyorum'Bakırköy'de eski eş dehşeti! 'Korkudan 1 aydır evden çıkamıyorum'

Kaynak: DHA

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