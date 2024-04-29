Genç kadın itiraf etti: 'Eskiden vücudum için ağlardım ama artık kıvrımlarımı sergiliyorum'

İki milyon Instagram takipçisine göre The Bird's Papaya olarak da bilinen Sarah Nicole Landry , internette kendini sevmeyi teşvik etmesiyle tanınıyor. Yakın zamanda paylaştığı vücut pozitifliği gönderisinde, saklamak için çok çalıştığı vücudunu sergilemek için karnının yakın çekim fotoğraflarını paylaştı.

Parlak turuncu ipli bikinisiyle poz veren Landry paylaşımına, "Bugün ne düşünüyordum biliyor musun? Yumuşaklığımız ve benzersizliğimizle kesinlikle görkemli bir şekilde baş döndürücü olmadığımıza kim inansın ki? İpli bikiniyle yürürken bir an için kelimenin tam anlamıyla öfke hissettim, bu benim için hiç hissetmediğim bir şeydi. Ne büyük bir yıl, enerji ve gözyaşı kaybı. Bunu geri alıyoruz." şeklinde yazdı.

Doğal olan her şeyini sergiledi ve kendisinin hiçbir parçasını saklamaya çalışmadı. Instagram'da Sarah, "Bugün sahilde güven turu tarzında bir podyum yaptık. Herkes kendi kendini temsil ediyor ve bir sonraki kadını birbiri ardına tanıtıyor. Gülmekten yüzüm ağrıyor. Tezahürattan sesim titriyor." ifadelerine yer verdi.

Gönderiyi paylaştığından bu yana 70 binden fazla kişi beğendi. İnsanlar bu kadar özgün içerik paylaştığı için onu övdü ve vücut imajı hakkında bilgi vererek pek çok insana yardım ettiğini söyledi.

Bir kişi şunları söyledi: "63 yaşındayım ve yeterli olmadığımı düşünerek boşa harcanan zamanı geri almak için her şeyi yaparım, tıpkı olduğum gibi, toplumsal beklentileri boşverin. İşinizi yapın. Yarın garanti değil."







