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Genç kadının ölümünde, erkek arkadaşına 'müebbet hapis' istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2020 20:03 | Son Güncelleme

Kayseri’de tabanca ile vurulup, yaralı halde bırakıldığı hastanede hayatını kaybeden Deniz Dal'ın (40) ölümüyle ilgili tutuklanan erkek arkadaşı Selim G. (40), hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Genç kadının ölümünde, erkek arkadaşına 'müebbet hapis' istemi

Geçen 5 Temmuz'da meydana gelen olayda, tabanca ile ateş edilerek göğsünden vurulan Deniz Dal, gece saatlerinde otomobille, Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. Sürücü, Deniz Dal'ı Acil Servis'te sağlık görevlilerine teslim ettikten sonra, aracı da hastane önünde bırakarak kaçtı. Hastanede tedaviye alınan Dal, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Deniz Dal'ı hastanede bırakıp kaçan sürücünün Selim G. olduğunu belirledi. Selim G., bir gün sonra Deniz Dal'ın durumunu öğrenmek için tekrar hastaneye döndüğünde, hastanede görevli polis tarafından fark edilerek yakalandı. Selim G., Deniz Dal'ın tabanca ile intihar ettiğini ileri sürdü. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Selim G., cezaevine konuldu.

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MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, şüpheli Selim G. hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cinayet şüphelisi Selim G., iddianamedeki ifadesinde, "Araçtaki torpido gözündeki silahı alarak intihar etti. Daha önce de Ali Dağı’nda da intihar etmeye kalkmıştı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame sonrası, şüpheli Selim G., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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