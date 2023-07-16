HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Genç kalmak için inanılmaz taktik! Her gün bunu yapan yaşlanmıyor

Genç kalmak için inanılmaz taktik! Her gün bunu yapan yaşlanmıyor

16.07.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlara göre her yaşta genç görünmek mümkün. Kolajen takviyesi, egzersiz, sağlıklı beslenme ve stressiz bir yaşam bunun için son derece önemli. Uzmanlar, bazı besinlerin yaşlanma karşıtı olduğunu açıkladı. İşte, yıllara meydan okumanızı sağlayacak besinler...

Genç kalmak için inanılmaz taktik! Her gün bunu yapan yaşlanmıyor

Seneler geçtikçe kronolojik yaşlanma süreci de hızla ilerliyor. Uzmanlar, biyolojik yaşa karşın genç görünmenin mümkün olduğunu vurguluyor. Her yaşta genç kalmayı hedefleyenler için cilt dostu besinler açıklandı.

y1

DOĞAL BİR KOLAJEN DEPOSU

Antioksidan gıdalar tüketen insanların, erken yaşlanmanın önüne geçebileceğini ifade eden uzmanlar kemik suyu tüketiminin önemine de değindi. Doğal bir kolajen deposu olan kemik suyu cilt sağlığını korur, onarır. Kırışıklığın ve ciltteki sarkmanın önüne geçer.

y2

HER GÜN 1 ADET TÜKETİN

A, C ve K vitamini yönünden zengin olan kivi kolajen desteği sağlayan meyvelerdendir. Uzmanlara göre; her gün 1 adet kivi tüketen kişiler zamanla pozitif etkilerini görmeye başlar.

y3

YAŞA BAĞLI SORUNLARI ÖNLER

Yüksek antioksidan özelliğiyle öne çıkan yaban mersini yaşa bağlı sorunları önlemede yararlıdır. Yaban mersini, kalp sağlığı, sinir sistemi bozukluğu beyin ve gözlere ilişkin rahatsızlıkların önüne geçmede etkilidir.

y4

KIRIŞIKLAR İLE SAVAŞIR

Yer fıstığı cildin genç görünmesini sağlar ve kırışıklar ile savaşır. Antioksidan açısından zengindir ve serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur.

y5

CİLDE DOLGUNLUK KAZANDIRIR

Cilt bakımında sıkça kullanılan zeytinyağı kırışıklıklar ile ince çizgiler için birebirdir. Daha sıkı ve canlı bir görünüm için zeytinyağını cilt bakım kremlerine ekleyerek de dinç bir görün sağlayabilirsiniz.

y6

CİLT HÜCRELERİNİ KISA SÜREDE YENİLER

Kırmızı biber içeriğindeki C vitamini sayesinde cilt hücrelerinin kısa sürede onarılmasını sağlar.

y7

SARKMAYI VE KIRIŞIKLIKLARI ÖNLER

Antik çağlardan beri insanların hastalıkları iyileştirmek için kullandıkları propolis de cilde kolajen desteği sağlar. Propolis, cildin elastik yapısını korur, sarkmayı ve kırışıklıkları önler.

q1

YAŞLANMANIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN MUTLAKA DİKKAT EDİN!

Uzmanlar, yaşlanmanın önüne geçmek için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekip günlük rutininize eklemenin gereken davranışları açıkladı.

İşte daha genç bir görün için yapmanız gerekenler:

Bol su tüketin,

j1

Yeşil yapraklı sebzeler tüketin. Bu bitkiler yüksek miktarda C vitamini içermeleri nedeniyle cilde esneklik ve destek sağlarlar. Bu nedenle her gün iki öğüne yeşil yapraklı sebzelerden oluşan salata eklemekte fayda var.

h1

Günde 2-3 porsiyon koyu renkli meyve tüketimi faydalıdır. Antioksidan içeriği yüksek meyveler cildin ışıldamasına katkı sağlar. Miktarına dikkat edip aşırıya kaçmamak önemlidir.

85

Cildin yenilenmesine ve nemli kalmasını sağlayacağı için her gün 1 avuç kadar badem, ceviz veya fındık tüketin.

10

Her gün en az 1 öğünde sebze yemeği tüketin,

25

Haftada 2 kez balık yiyin.

ba

Şeker ve şekerli gıdan tüketmekten kaçının,

500,

Gerektiğinden fazla protein tüketmeyin.

protein

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yiyeceklerdeki bu tehlikeye dikkat! Çocuklarda zeka geriliği yapıyorYiyeceklerdeki bu tehlikeye dikkat! Çocuklarda zeka geriliği yapıyor
Anahtar Kelimeler:
sağlıklı beslenme sağlıklı beslenme listesi sağlıklı beslenme programı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.