Genç kalmak için inanılmaz taktik! Her gün bunu yapan yaşlanmıyor

Seneler geçtikçe kronolojik yaşlanma süreci de hızla ilerliyor. Uzmanlar, biyolojik yaşa karşın genç görünmenin mümkün olduğunu vurguluyor. Her yaşta genç kalmayı hedefleyenler için cilt dostu besinler açıklandı.

DOĞAL BİR KOLAJEN DEPOSU

Antioksidan gıdalar tüketen insanların, erken yaşlanmanın önüne geçebileceğini ifade eden uzmanlar kemik suyu tüketiminin önemine de değindi. Doğal bir kolajen deposu olan kemik suyu cilt sağlığını korur, onarır. Kırışıklığın ve ciltteki sarkmanın önüne geçer.

HER GÜN 1 ADET TÜKETİN

A, C ve K vitamini yönünden zengin olan kivi kolajen desteği sağlayan meyvelerdendir. Uzmanlara göre; her gün 1 adet kivi tüketen kişiler zamanla pozitif etkilerini görmeye başlar.

YAŞA BAĞLI SORUNLARI ÖNLER

Yüksek antioksidan özelliğiyle öne çıkan yaban mersini yaşa bağlı sorunları önlemede yararlıdır. Yaban mersini, kalp sağlığı, sinir sistemi bozukluğu beyin ve gözlere ilişkin rahatsızlıkların önüne geçmede etkilidir.

KIRIŞIKLAR İLE SAVAŞIR

Yer fıstığı cildin genç görünmesini sağlar ve kırışıklar ile savaşır. Antioksidan açısından zengindir ve serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur.

CİLDE DOLGUNLUK KAZANDIRIR

Cilt bakımında sıkça kullanılan zeytinyağı kırışıklıklar ile ince çizgiler için birebirdir. Daha sıkı ve canlı bir görünüm için zeytinyağını cilt bakım kremlerine ekleyerek de dinç bir görün sağlayabilirsiniz.

CİLT HÜCRELERİNİ KISA SÜREDE YENİLER

Kırmızı biber içeriğindeki C vitamini sayesinde cilt hücrelerinin kısa sürede onarılmasını sağlar.

SARKMAYI VE KIRIŞIKLIKLARI ÖNLER

Antik çağlardan beri insanların hastalıkları iyileştirmek için kullandıkları propolis de cilde kolajen desteği sağlar. Propolis, cildin elastik yapısını korur, sarkmayı ve kırışıklıkları önler.

YAŞLANMANIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN MUTLAKA DİKKAT EDİN!

Uzmanlar, yaşlanmanın önüne geçmek için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekip günlük rutininize eklemenin gereken davranışları açıkladı.

İşte daha genç bir görün için yapmanız gerekenler:

Bol su tüketin,

Yeşil yapraklı sebzeler tüketin. Bu bitkiler yüksek miktarda C vitamini içermeleri nedeniyle cilde esneklik ve destek sağlarlar. Bu nedenle her gün iki öğüne yeşil yapraklı sebzelerden oluşan salata eklemekte fayda var.

Günde 2-3 porsiyon koyu renkli meyve tüketimi faydalıdır. Antioksidan içeriği yüksek meyveler cildin ışıldamasına katkı sağlar. Miktarına dikkat edip aşırıya kaçmamak önemlidir.

Cildin yenilenmesine ve nemli kalmasını sağlayacağı için her gün 1 avuç kadar badem, ceviz veya fındık tüketin.

Her gün en az 1 öğünde sebze yemeği tüketin,

Haftada 2 kez balık yiyin.

Şeker ve şekerli gıdan tüketmekten kaçının,

Gerektiğinden fazla protein tüketmeyin.





