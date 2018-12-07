Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Köylerimizde gençlerimiz kalmıyor, kalmaları için bakanlık olarak biz her ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. BAĞ-KUR primlerinin ödenmesine kadar. Genç kardeşlerimizin köylerinde kalmasını istiyoruz, diliyoruz." dedi.

Pakdemirli, Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen ziraat odaları toplantısında yaptığı konuşmada, bakanlık olarak köylünün dertlerini dinleyip çözmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Yaklaşık 4 aylık bakanlık döneminde, 35-40 ili ziyaret ettiğini belirten Pakdemirli, "Bugün itibarıyla toprağı ve suyu artık birlikte idare edeceğiz, yakın bir zamanda inşallah havzaların başlarına yöneticiler atıyor olacağız. Problemleri yerinde çözüyor olacağız. Size daha yakın yetkili ve etkili yöneticiler olursa, problemler yerelde çok daha rahatlıkla çözülebilir hale gelecek." diye konuştu.

Pakdemirli, Uludağ'ın 4 mevsim turizme açılması için sürdürülen çalışmaya katılacaklarını belirterek, "Tabiatsever, Tarım ve Orman Bakanı ve kayaksever biri olarak Uludağ'ın 4 mevsim turizme açılmasını çok istiyorum, Uludağ'ın gerçekten Davos gibi bir yer olup katma değerin alındığı, otellerimizin, şehrimizin kazandığı katma değerin şehrimize kaldığı bir yer olmasını ben de arzu ediyorum." ifadesini kullandı.