Pakdemirli, "Yaşlanan bir nesil ve yaşlanan bir üretici kitlemiz var. Köylerimizde gençlerimiz kalmıyor, kalmaları için bakanlık olarak biz her ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. BAĞ-KUR primlerinin ödenmesine kadar. Genç kardeşlerimizin köylerinde kalmasını istiyoruz, diliyoruz. Şehirde çok da güzel bir şey yok, asgari ücret var. Dert sigorta ise bunu da halletmenin bir yolunu buluruz diye düşünüyorum." dedi.

- "Biraz daha fazla balık yememiz lazım"

Pakdemirli, 2002 yılında kişi başına 6 kilogram et tüketildiğini dile getirerek, "Şu an 14-15 kilogram tüketiyoruz. 2002 yılında 10 kilogram tavuk tüketiyormuşuz, şimdi 26 kilogram tüketiyoruz. 2002 yılında 6,7 kilogram balık tüketiyormuşuz, 5 buçuk kilogram balık tüketiyoruz. Demek ki balığı tüketme konusunda iyi değiliz. Biraz daha fazla balık yememiz lazım diye düşünüyorum. Özellikle belli yaşın üzerindeki insanların et tüketimine değil de balık tüketimine yönelmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki tohum üretiminde artış görüldüğünü aktaran Pakdemirli, "2002 yılında 150 bin ton tohum üretiyormuşuz, şimdi 1 milyon 50 bin ton. Dünya'da 11. sıradayız, 750 milyon dolar da sertifikalı tohum piyasasında pazarımız var. Bugün tarlaya ektiğimiz her tohumun aşağı yukarı yüzde 60-70'i yerli. Yeterli mi, değil. Onu yüzde 100'e nasıl çıkartırız bakacağız. Çünkü yabancı tohuma parayı verdiğimiz zaman katma değer yurt dışında kalıyor." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, konuşmaların ardından, Tarım İl Müdürlüğünün düzenlediği eğitim kursunu tamamlayan çiftçilere sertifikalarını verdi.