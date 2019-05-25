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Genç kız, 20 yıl sonra sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.05.2019 12:22 | Son Güncelleme

Doğuştan kalça çıkıklığı olan ve yürürken aksayan genç kız Samsun’da olduğu yüksek kalça çıkığı ve total kalça protezi ameliyatı ile sağlığına kavuşmayı hedefliyor.İstanbul’da yaşayan 20 yaşındaki Zeynep Erdal, doğuştan itibaren kalça çıkıklığı ile hayatını sürdürmek zorunda kaldı.

Doğuştan kalça çıkıklığı olan ve yürürken aksayan genç kız Samsun’da olduğu yüksek kalça çıkığı ve total kalça protezi ameliyatı ile sağlığına kavuşmayı hedefliyor.
İstanbul’da yaşayan 20 yaşındaki Zeynep Erdal, doğuştan itibaren kalça çıkıklığı ile hayatını sürdürmek zorunda kaldı. Yürürken aksayan ve ağrıları olan Erdal, bu zamana kadar gittiği hastanelerden ‘riskli ameliyat’ diye olumsuz cevap aldı. Daha sonrasında ise araştırmalara başlayan Erdal, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çiftlik Şubesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Hilmi Elmacıoğlu ile iletişime geçti. Burada gerekli tetkiklerin ardından yüksek kalça çıkığı ve total kalça protezi ameliyatı olan Erdal sağlığına kavuşmayı hedefliyor.

“Başarılı bir ameliyat oldu”
Ameliyat hakkında bilgi veren Opr. Dr. Elmacıoğlu, hastanın doğuştan kalça çıkığı olduğu için aksayarak yürüdüğünü ve ağrılarının olduğunu söyledi. Kendilerine gelmeden önce hastanın birçok yere gittiğini ancak olumsuz cevap aldığını ifade eden Elmacıoğlu, “Sonrasında ise benim ameliyat ettiğim hastaları görmüş. Onlarla konuşmuş ve bana ameliyat olmaya karar vermiş. Benimle irtibata geçti. Ben de açıklayıcı bilgiler verdikten sonra ikna oldu. Kendisine nasıl bir ameliyat olacağını anlattım. Benim her yerden gelen hastalarım var. Sadece Samsun’dan değil Türkiye’nin her yerinden ve yurt dışından gelen hastalarım da var. Onları anlattım kendisine. Ameliyatını yaptık. Allah’a şükür işimiz rast gitti. Başarılı bir ameliyat oldu. Sonrasında da çok iyi olacağına inanıyoruz. Allah yardımcısı olsun. İleride inşallah aksamadan yürüyecek. Kalça ağrıları olmayacak ve rahat bir şekilde yaşantısına devam edecek” dedi.

“Hocama güveniyorum”
Doğuştan itibaren kalça çıkıklığı olduğunu kaydeden Erdal ise, “Daha önce birkaç hastaneye gittim ama ameliyatım mümkün olmadığını ve riskli olduğunu söylediler. Sonrasında araştırdım ve Hilmi hocayı buldum. Onunla konuştum ameliyatımı yapacağımı söyledi. Hocama güveniyorum” diye konuştu.

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