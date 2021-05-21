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Genç kızı gözaltına alan polise 'sarkıntılık'tan 2,5 yıl hapis

21.05.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği'nin (TAYAD) eyleminde, üniversite öğrencisi Merve D.'ye gözaltı işlemi sırasında cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan polis memuru Sezgin S., 'sarkıntılık' suçundan indirimle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Genç kızı gözaltına alan polise 'sarkıntılık'tan 2,5 yıl hapis

TAYAD'ın, 2019 yılının Şubat ayında, Sakarya Caddesi'nde düzenlediği eyleme destek veren üniversite öğrencisi Merve D., gözaltına alınırken, polis memuru Sezgin S.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Sezgin S. hakkında Ankara 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle basit cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında Sezgin S. ve avukatı ile Merve D., ailesi ve avukatları hazır bulundu.

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'PANTOLONUN KUMAŞINDAN YAKALADIM'

Sanık Sezgin S., savunmasında, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Müştekiyi kolundan tutup, araca yaklaştırdık. Müşteki sol dizini aracın tampon bölgesine koyup, araca binmemek için direndi. Kendisini aşağı doğru bırakıyordu. Önce kolundan aracın içine doğru bindirmek için zorladık. Dizini dayadığı için iterek, bindiremedik. Sırtından iteklemeye çalıştım. Bacağından güç aldığı için yine başaramadım. Daha sonra bacağını tampondan kurtarmak amaçlı pantolon sol cep kapağı alt kısmından, pantolonun kumaşından yakalayıp, diğer yandan da sağ omzundan tutup içeri iterek, araca bindirdim. Kesinlikle cinsel sarkıntılık kastım bulunmamaktadır" dedi.

Merve D.'nin avukatı ise "Sanık araç şoförü olarak gözaltına alma yetkisi yoktur. Böyle bir yetkisi olmadığı halde gözaltı işlemi yapmış, cinsel saldırı suçu işlemiştir, cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

ALT SINIRDAN CEZAYA İNDİRİM

Mahkeme heyeti, gözaltı işlemi sırasında çekilen fotoğraf ve görüntü kayıtlarına göre, sanığın müdahale sırasında müştekinin arkasından cinsel organına temas edecek şekilde eliyle tutup, çekmeyerek, 'sarkıntılık' suçunu işlediği kanaatiyle cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Sezgin S.'ye alt sınırdan önce 3 yıl hapis verildi. Ceza, daha sonra sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışları, geçmişi, sosyal ilişkileri ve verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınıp, 2 yıl 6 aya düşürüldü.

DHA

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polis Gözaltı

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