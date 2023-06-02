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  4. Genç kızı sokak ortasında katletti! Mahkemedeki sözleri 'pes' dedirtti

Genç kızı sokak ortasında katletti! Mahkemedeki sözleri 'pes' dedirtti

02.06.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de, 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren Ümit Karakoyun ve ona yardım ettiği iddia edilen Mesut G.’nin yargılandığı davada mütalaa verildi. Karakoyun’un ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilirken Mesut G.’nin 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Ümit Karakoyun, “Ben onu seviyordum. Ne zamandan beri sevmek saplantı oldu? Sevmek ne zamandan beri suç oldu Asiye’nin ailesinden çok özür diliyorum" dedi.

Genç kızı sokak ortasında katletti! Mahkemedeki sözleri 'pes' dedirtti

İstanbul Esenler'de geçen mayıs ayında 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay, erkek arkadaşı Ümit Karakoyun tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak öldürüldü.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ümit Karakoyun bulunduğu cezaevinden getirilirken diğer sanık Mesut G., Asiye Nur Atalay’ın ailesi ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Söz hakkı verilen baba Bayram Atalay, sanığın 16 kez suç işlediğini ve cezasında indirim yapılmaması gerektiğini söyledi.

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MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Ümit Karakoyun’un Asiye Nur Atalay’ın kendisine bağırması, tükürmesi ve tokat atması üzerine tahrik altında suçu işlediğini savunduğu belirtildi. Ancak kamera görüntüleri ve olay yerinde bulunan tanığın, "Kızın sanığa küfür ettiğini duymadım, eğer etseydi hemen evimin altıydı duyardım. Kız sürekli yapma, etme diyordu" şeklinde beyanda bulunduğu, bu sebeple Ümit Karakoyun hakkında tahrik hükümlerinin uygulama imkânının bulunmadığı kaydedildi. Olay tarihinde ‘Kasten öldürme’ suçunun niteliklerinden olan ‘Kadına karşı’ maddesi yürürlükte olmadığından Ümit Karakoyun’un ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Mesut G. hakkında ise ‘Kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca her iki sanık için de ‘Ruhsatsız silah taşıma’ suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

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“SEVMEK NE ZAMANDAN BERİ SUÇ OLDU"

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen Ümit Karakoyun ağlayarak, “Ben ne desem de kendimi ifade edemiyorum. Ben onu seviyordum. Ne zamandan beri sevmek saplantı oldu. Sevmek ne zamandan beri suç oldu. Mesut’un Allah belasını versin onun yüzünden oldu. Ben ailesinin acısını tazelemek istemiyorum. Onlardan çok özür diliyorum. Çok pişmanım" dedi.

Mesut G. ise, kimseye yardım etmediğini kendisine iftira atıldığını söyledi. Mahkeme heyeti sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Ümit Karakoyun hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Sanık Mesut G. hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

(DHA)

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