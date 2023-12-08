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  4. Genç kızın intiharının ardından küçükken maruz kaldığı istismar çıktı! Baba tutuklandı

Genç kızın intiharının ardından küçükken maruz kaldığı istismar çıktı! Baba tutuklandı

08.12.2023 16:47 | Son Güncelleme:
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İzmir'de kahreden olay! 20 yaşındaki Sümeyra Duratimur 27 Kasım'da 3. kattan atlayarak intihar etti. Sır ölümünün ardından soruşturma derinleştirildi ve yakınlarının ifadesinde talihsiz kızın 7 yaşındayken istismara uğradığı ortaya çıktı. İğrenç olayın adli mercilere taşınmadığı da belirtildi. Olayların ardın genç kızın babası gözaltına alınarak tutuklandı.

Genç kızın intiharının ardından küçükken maruz kaldığı istismar çıktı! Baba tutuklandı

İzmir'de, Sümeyra Duratimur'un (20) 3'üncü kattan atlayıp intihar etmesiyle ilgili soruşturmada, babası Emin Duratimur gözaltına alındı. Sümeyra’ya 7 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Emin Duratimur tutuklandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bornova ilçesi Kızılay Mahallesi 473'üncü Sokak'ta yaşayan Sümeyra Duratimur, 27 Kasım'da, oturduğu binanın 3'üncü katından atladı. Duratimur, beton zemine düştü. Çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekibinin Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdığı Sümeyra Duratimur, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İSTİSMAR ADLİ BOYUTA TAŞINMAMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Sümeyra Duratimur'un yakınlarının ifadesine başvurdu. Polis, ifadelerden Duratimur'un 7 yaşındayken, annesiyle 10 yıl önce boşanan babası Emin Duratimur’un cinsel istismarına uğradığı, ancak konunun hiçbir zaman güvenlik güçlerine ve adli makamlara yansımadığı ortaya çıktı.

BABA TUTUKLANDI

Bunun üzerine polis, eşiyle boşanmalarının ardından başka bir şehre yerleştiği öğrenilen Emin Duratimur’un yakalanması için çalışma başlattı. İzmir'e geldiği belirlenen Duratimur, yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Emin Duratimur, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

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İntihar İzmir istismar
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