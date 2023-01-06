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  4. Genç kızların kavgası kanlı bitti! Kalçasından bıçaklandı...

Genç kızların kavgası kanlı bitti! Kalçasından bıçaklandı...

06.01.2023 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. İki grubun arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki genç kız bıçakla yaralandı. Olayı gerçekleştiren kız ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Genç kızların kavgası kanlı bitti! Kalçasından bıçaklandı...

Olay, saat 17.00 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, iki kız grubu arasında tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakması üzerine S.B. (20) yanında bulunan bıçakla G.B.'yi (15) kalçasından bıçakladı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edilirken şüpheli bölgedeki polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı olay yerindeki müdahalesi sonrasında Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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Kocaeli İzmit kavga bıçak genç kız

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