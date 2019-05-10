Genç muhtar seçim vaadini tutup tokmağı eline aldı

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de seçim öncesi mahallesinde davulculuk yapmayı vadederek seçilen üniversite öğrencisi muhtar, ramazan ayının başlamasıyla davulu boynuna astı, tokmağı eline aldı.
Honaz ilçesi Afşinbey Mahallesi'nde muhtarlığa adaylığını koyan üniversite öğrencisi Osman Sarıçay, mahallede 8 yıldır davulcu bulunmadığına dikkati çekerek ramazan ayında davulculuk yapma sözünü verdi. 31 Mart'ta muhtar seçilen Sarıçay, 11 ayın sultanı ramazanın gelişiyle gece mesaisine başladı. Her gece sahur öncesi davulu boynuna asarak tokmağı eline alan genç muhtar, mahalle sakinlerini oruca davet ediyor. Türk bayrağı astığı davuluyla mahalleyi arşınlayan Sarıçay'ı görenler, balkon ve pencerelere çıkarak sevgi gösterisinde bulunuyor.
Muhtar Sarıçay, ramazan gelenekleri arasında yer alan davulculuğu yaşatmak istediğini, bu ay süresince sahurda hizmet vermeye devam edeceğini belirtti. Mahallenin bir davulcuya ihtiyacı olduğunu aktaran Sarıçay, şöyle konuştu:
"Bu ihtiyacı görerek seçim çalışmalarında 'Kazanırsam davulcunuz ben olacağım.' dedim. Bir davulcu da bulamayınca davulu elime aldım. Böylece mahalleme verdiğim sözü tuttum. Davul çalmak, milleti uyandırmaktan ziyade kültürümüzü yaşatmak açısından bu işe gönül verdik."
- "Trampet çalmışlığım vardı"
Mahalleliden çok güzel tepkiler aldığını, kendisini tebrik edenler ve yanına gelip birlikte yürüyenler olduğunu anlatan Sarıçay, bu duruma mahallede en çok çocukların sevindiğine dikkati çekti. Sarıçay, şöyle devam etti:
"Alkış tutanı mı ararsın, 'Helal olsun size' diye bağıranı mı? Bunları gördükçe çok mutlu oluyorum. İnsanlar da çok mutlu. İlkokul yıllarında bir trampet çalmışlığım vardı. Ama böyle bir davul çalmamıştım. Mahallemizin ne ihtiyacı varsa onu olmaya özen gösteriyoruz. Yanımda bazen azalarım oluyor, bazen sınıf arkadaşlarım destek için geliyor. 4-5 kişi çıkıyoruz. Hem davul çalıyoruz, hem de gelenek ve kültürümüzü yaşatıyoruz."
Özlem Sarıçay ise eşine davul çalacağını söylediği ilk andan itibaren destek verdiğini belirterek "Eşimle gurur duyuyorum. Mahallemiz adına teşekkür ediyorum." dedi.
- "Artık saat kurmuyorum"
Mahalle sakinlerinden Osman Bozca ise destek vermek için sahurda Sarıçay'a eşlik etmeye çalıştığını dile getirdi.
Yeter Bozca da davulcu sorununa çözüm bulan muhtara teşekkür ettiğini aktararak "Gayet memnunuz. Artık saat kurmuyorum ve davul sesiyle uyanmayı tercih ediyorum." dedi.
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