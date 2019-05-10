Genç muhtar seçim vaadini tutup tokmağı eline aldı

"Bu ihtiyacı görerek seçim çalışmalarında 'Kazanırsam davulcunuz ben olacağım.' dedim. Bir davulcu da bulamayınca davulu elime aldım. Böylece mahalleme verdiğim sözü tuttum. Davul çalmak, milleti uyandırmaktan ziyade kültürümüzü yaşatmak açısından bu işe gönül verdik."

Muhtar Sarıçay, ramazan gelenekleri arasında yer alan davulculuğu yaşatmak istediğini, bu ay süresince sahurda hizmet vermeye devam edeceğini belirtti. Mahallenin bir davulcuya ihtiyacı olduğunu aktaran Sarıçay, şöyle konuştu:

- "Trampet çalmışlığım vardı"

Mahalleliden çok güzel tepkiler aldığını, kendisini tebrik edenler ve yanına gelip birlikte yürüyenler olduğunu anlatan Sarıçay, bu duruma mahallede en çok çocukların sevindiğine dikkati çekti. Sarıçay, şöyle devam etti:

"Alkış tutanı mı ararsın, 'Helal olsun size' diye bağıranı mı? Bunları gördükçe çok mutlu oluyorum. İnsanlar da çok mutlu. İlkokul yıllarında bir trampet çalmışlığım vardı. Ama böyle bir davul çalmamıştım. Mahallemizin ne ihtiyacı varsa onu olmaya özen gösteriyoruz. Yanımda bazen azalarım oluyor, bazen sınıf arkadaşlarım destek için geliyor. 4-5 kişi çıkıyoruz. Hem davul çalıyoruz, hem de gelenek ve kültürümüzü yaşatıyoruz."

Özlem Sarıçay ise eşine davul çalacağını söylediği ilk andan itibaren destek verdiğini belirterek "Eşimle gurur duyuyorum. Mahallemiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

- "Artık saat kurmuyorum"

Mahalle sakinlerinden Osman Bozca ise destek vermek için sahurda Sarıçay'a eşlik etmeye çalıştığını dile getirdi.

Yeter Bozca da davulcu sorununa çözüm bulan muhtara teşekkür ettiğini aktararak "Gayet memnunuz. Artık saat kurmuyorum ve davul sesiyle uyanmayı tercih ediyorum." dedi.

