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  4. Genç müzisyen Deniz Ayaz'ın cesedi bulunmuştu! Çarpıcı gelişme: İtiraf etti

Genç müzisyen Deniz Ayaz'ın cesedi bulunmuştu! Çarpıcı gelişme: İtiraf etti

07.01.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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Genç müzisyen Deniz Ayaz'ın cesedi bulunmuştu! Çarpıcı gelişme: İtiraf etti

Bingöl'ün Sarıçiçek köyünde müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni boş bir arazide çöp poşetinin içinde vatandaşlar tarafından bulunmuştu. 35 yaşındaki müzisyenin cinayeti ile ilgili kentte müzisyenlik ve yerel sanatçılık yapan şüpheli gözaltına alınırken, olayı itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, dün merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Deniz Ayaz’ın (35), boş bir arazide çöp poşetinin içindeki cansız bedeni vatandaşlar tarafından bulundu. Cesedi görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekiplerin inceleme yapmasının ardından şahsın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırdı. Yapılan otopside Ayaz’ın yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Ayaz'ın cenazesi Düzağaç mezarlığına defnedildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayetle ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen Ayaz’ı, öldüren şahsın bir ara birlikte çalıştığı müzisyenlik ve mahalli sanatçılık yapan Samet A’yı belirledi. Şüpheli şahsın evinde olmadığını ve kaçtığını öğrenen jandarma ekipleri peşine düştü. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelinin Elazığ’da bir yakınının evinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda şüpheli Samet A'yı ceset bulunmasından 4 saat sonra yakaladı. Cinayet şüphelisi olarak jandarmaya götürülen Samet A’nın alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmada ifadesi alınan şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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