Genç opera sanatçıları dünya sahnelerine çıkacak

İSTANBUL,(DHA) - Bu yıl 21’incisi düzenlenen Siemens Opera Yarışması’nın kazananları belli oldu. Uğur Atasoy yarışmanın birincisi olarakolurken, Sedef İlayda Büyükyörük ikinci, Ramazan Karaoğlanoğlu üçüncü, Melis Günerli de mansiyon ödülünün sahibi oldu. Dereceye giren ilk üç isim Türkiye’yi dünyanın önde gelen opera sahnelerinde temsil edecek.

Siemens Türkiye tarafından ülkedeki genç opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırmak amacıyla ‘Yaşam için müzik, yaşam için yenilikçi zekâ’ sloganıyla düzenlenen Siemens Opera Yarışması’nın kazananları açıklandı.

Bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen yarışmanın gala gecesi 9 Eylül’de Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlendi. Türkiye’nin ilk ve tek ulusal opera yarışmasını kazananların açıklandığı gala gecesinde, genç sanatçı Uğur Atasoy birincilik, Sedef İlayda Büyükyörük ikincilik, Ramazan Karaoğlanoğlu ise üçüncülük ödüllerini alırken Melis Günerli de mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Prof. Yekta Kara’nın başkanlığındaki Siemens Opera Yarışması’nın jürisinde, Siemens Sanat Programı Artistik Direktörü Prof. Dr. Stephan Frucht, Karlsruhe Operası Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Peter Spühler, Karlsruhe Müzik Okulu Direktör Yardımcısı Prof. Andrea Raabe yer aldı. Düzenlenen törende ödüllerini alan genç sanatçılar, gala gecesinde sergiledikleri performanslarla davetlilerden büyük alkış topladı.