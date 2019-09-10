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Genç opera sanatçıları dünya sahnelerine çıkacak

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 10:49 | Son Güncelleme

Bu yıl 21’incisi düzenlenen Siemens Opera Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Genç opera sanatçıları dünya sahnelerine çıkacak

İSTANBUL,(DHA) - Bu yıl 21’incisi düzenlenen Siemens Opera Yarışması’nın kazananları belli oldu. Uğur Atasoy yarışmanın birincisi olarakolurken, Sedef İlayda Büyükyörük ikinci, Ramazan Karaoğlanoğlu üçüncü, Melis Günerli de mansiyon ödülünün sahibi oldu. Dereceye giren ilk üç isim Türkiye’yi dünyanın önde gelen opera sahnelerinde temsil edecek.

Siemens Türkiye tarafından ülkedeki genç opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırmak amacıyla ‘Yaşam için müzik, yaşam için yenilikçi zekâ’ sloganıyla düzenlenen Siemens Opera Yarışması’nın kazananları açıklandı.

Bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen yarışmanın gala gecesi 9 Eylül’de Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlendi. Türkiye’nin ilk ve tek ulusal opera yarışmasını kazananların açıklandığı gala gecesinde, genç sanatçı Uğur Atasoy birincilik, Sedef İlayda Büyükyörük ikincilik, Ramazan Karaoğlanoğlu ise üçüncülük ödüllerini alırken Melis Günerli de mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Prof. Yekta Kara’nın başkanlığındaki Siemens Opera Yarışması’nın jürisinde, Siemens Sanat Programı Artistik Direktörü Prof. Dr. Stephan Frucht, Karlsruhe Operası Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Peter Spühler, Karlsruhe Müzik Okulu Direktör Yardımcısı Prof. Andrea Raabe yer aldı. Düzenlenen törende ödüllerini alan genç sanatçılar, gala gecesinde sergiledikleri performanslarla davetlilerden büyük alkış topladı.

YURTDIŞINDA OPERA EĞİTİMİ ALACAKLAR

Profesyonel ya da henüz kariyerinin başında olan genç opera sanatçılarının katıldığı yarışmanın kazananları Türkiye’yi dünyanın önde gelen opera sahnelerinde temsil edecek. Bu imkânın yanı sıra sanatçılar Siemens tarafından çeşitli ödüllere layık görüldü. Yarışmayı birinci olarak tamamlayan Uğur Atasoy, Almanya’daki Karlsruhe Operası’nda bir yıllık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul’da dört aylık Almanca dil eğitimi kazandı. Yarışmanın ikincisi Sedef İlayda Büyükyörük Avusturya Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi’nde altı haftalık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul’da iki aylık Almanca dil eğitimi alma şansı kazandı. Yarışmanın üçüncüsü Ramazan Karaoğlanoğlu ise 2 bin Euro para ödülünün sahibi olurken Melis Günerli de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Siemens Türkiye olarak özellikle teknolojiyi, eğitimi ve toplumsal anlamda sürdürülebilirliği destekliyoruz. Sosyal sorumluluk alanında yaptığımız çalışmalarda da sanat çok önemli bir yer tutuyor. Sanat ve bilimde üstün başarı genelde eş zamanlı olarak yaşanan bir durum, yani birinde üstün olup diğerini dikkate almamak mümkün değil. Biz bir inovasyon şirketi olarak farklı alanlardaki yaratıcılıkların değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Buradan yola çıkarak 1998 yılından bu yana düzenlediğimiz Siemens Opera Yarışması ile gençleri sanata yönlendirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Yarışmamızla Siemens’in faaliyet gösterdiği diğer ülkelere de örnek olduk. Türkiye’de düzenlenmeye başladıktan sonra Fransa ve Amerika’da da benzer yarışmalar hayata geçirildi. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hem gençlerimizin potansiyellerini geliştirmelerine destek olmak hem de Türkiye’nin sesini yurt dışında duyurmaya katkıda bulunmak bizim için ayrı bir gurur sebebi” dedi.

Genç opera sanatçıları dünya sahnelerine çıkacak

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