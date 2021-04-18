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Genç savcı koronaya yenik düştü

18.04.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genç savcı koronaya yenik düştü

2019 yılında ilk görev yeri olan Doğanşehir ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Sultan Beyza Boyalı bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Tedavisine memleketi olan Konya’daki Meram Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü’nde devam edilen genç savcının burada yapılan PCR testi pozitif çıkınca, yoğun bakım servisine alındı. Ancak durumu ağırlaşan Savcı Boyalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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YARGI DÜNYASINI YASA BOĞAN ÖLÜM

Genç savcının ölümü sevenlerini ve yargı dünyasını yasa boğarken, cenazenin 19 Nisan Pazartesi günü Hacı Veys Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Konya Üçler Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Savcı Boyalı’nın vefatı sonrası Doğanşehir ilçesinde de birçok vatandaş sosyal medyada taziyelerini iletti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Malatya
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