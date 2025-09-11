KADIN

Genç yaşta lenf kanserini yendi: Şimdi üniversite hayali kuruyor

Ankara’da yaşayan 19 yaşındaki Kevser Tuncertan, erken evrede teşhis edilen lenf kanserini, gördüğü 6 aylık kemoterapi ve radyoterapi tedavisiyle yenmeyi başardı. Tedavi sürecinde üniversite sınavına hazırlanamayan Tuncertan, şimdi lise diplomasını almanın ardından sınava hazırlanarak hayalini kurduğu üniversiteye gitmek istiyor. Hastalık sürecinde yaşadığı zorluklara rağmen umutla geleceğe bakan Tuncertan, “Kanseri yendim, şimdi hayallerimin peşinden gitme zamanı” dedi.

Kevser Tuncertan, 2 yıl önce öksürük, kilo kaybı ve gece terlemesi şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda lenf kanseri teşhisi konuldu. Erken tanı ile hastalığı tespit edilen Tuncertan, kemoterapi ve radyoterapi tedavisiyle 6 ayda kanseri yendi.

2023 Ağustos ayında tedavisi tamamlanan Tuncertan, bu süreçte lise eğitimini de tamamladı. Kontrolleri devam eden ve hastalığı nedeniyle üniversiteye istediği gibi hazırlanamayan Kevser Tuncertan'in hayali şimdi sınava girip, üniversiteye gitmek.

"HAYATIMA GERİ DÖNMEK İSTEDİM"

Kevser Tuncertan, erken tanı aldığı için şanslı olduğunu söyleyerek, "Vücudum aldığım ilaçlara ve gördüğüm tedaviye erken yanıt verdi ve hızlı iyileştim. Yine aynı yıl içerisinde, 2023 yılının Temmuz ayında tedavimi sonlandırdık. Bu sürecin 6 ay gibi kısa sürmesinin nedeni, teşhisin konar konmaz ertesi gün hemen tedaviye başlamamızdı. Tabii bu süreçte idrak etmesi, bunu kabul etmesi zor oluyor. Ama ben hemen kabul edip bir an önce iyileşmek, eskisi gibi enerjik, mutlu, pozitif bir Kevser’e geri dönmek istedim. Bendeki en büyük belirtilerden biri çok fazla depresiflik, yorgunluk, uyku problemi, halsizlikti. O yüzden bir an önce iyileşmek, enerjik, mutlu hayatıma geri dönmek istedim. Tanıyı ilk duyduğumda tabii ki de korktum. İdrak etmesi ve kabul etmesi zor oldu. Ama bunun sonucunda sağlığımıza kavuşuyorsunuz. Doktorlarımız çok sabırlı ve umut her zaman var bence" diye konuştu.

"SAÇLAR DÖKÜLÜYOR AMA DAHA GÜR ÇIKIYOR"

Tuncertan, ‘hodgkin lenfoma’ tanısı aldığını ve bunun diğer kanser türlerine göre daha hafif olduğunu ifade ederek, “Ama ne kadar hafif olursa da olsun, sonuçta kür alıyorsunuz, ağır ilaç tedavisinden geçiyorsunuz. Bu süreçte ben saçlarıma çok önem veren bir insanım, yıprandım, çok etkilendim. Ama başta ailemin, yakınlarımın, sayesinde bu süreci çok daha hızlı atlattım. İlaçların ağırlığından dolayı saçlarımız, vücudumuzdaki kıllar dökülüyor ama sonrasında çok daha güzel, gür çıkıyor. Tabii ki acılı bir süreçti. Ama bir yandan da gribin, zatürrenin biraz daha uzun süreçli hali şeklinde düşündüm" dedi.

"ŞİMDİ ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANACAĞIM"

Kevser Tuncertan, bu süreçte üniversite sınavına hazırlanamadığını söyleyerek, "Hastalığı yeneyim, hemen bir an önce iyileşeyim, ondan sonra önüme bakarım' diye düşündüm. Şimdi üniversiteye hazırlanacağım, turizm ve otelcilik bölümünü istiyorum. İyileşince çok daha enerjik, çok daha pozitif olduğuma inanıyorum. Daha öncesinde spora ya da bir şeyler yapmaya isteğim olmazdı. Hastalığımın getirdiği belirtilerden dolayı olduğunu düşünüyorum. Sağlığıma kavuşunca yürüyüş yapmaya başladım. Kendimi çok enerjik hissediyorum, çok pozitif hissediyorum. Gençliğimi dolu dolu yaşayabiliyorum” ifadelerini kullandı.

"ERKEN TANI HAYAT KURTARIR"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Derya Özyörük ise, Kevser Tuncertan'ın sağlığına kavuştuğunu söyleyerek, "Hastalığın nüks etme riski yüzde 10-15 civarında. İlk 18 ay bu risk daha yüksek, sonrasında giderek azalıyor. Tedavide başarı oranları yüzde 90’ın üzerindedir. Bu çok sevindirici bir durumdur. Türkiye’de çocukluk çağı kanserleri arasında ikinci en sık görülenidir. Yılda yaklaşık 3 bin 500 çocukluk çağı kanseri tanısı konmakta, bunların yüzde 13-16’sını lenfomalar oluşturmaktadır. Erken tanı hayat kurtarıcıdır. Ailelerin mutlaka bu konuda bilinçlendirilmesi gerekir" diye konuştu.

