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Gence saldırısında yaralanan kadın yaşadıklarını hastane odasında anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 17:21 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın saldırı gerçekleştirdiği Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri Gence’de birisi 4 aylık iki torunu ile evde bulunduğu sırada yaralanan 58 yaşındaki İrade Gasımova, yaşanan anları hastane odasında anlattı.Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almaya yönelik yürüttüğü operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu sivil halkı hedef alıyor.

Gence saldırısında yaralanan kadın yaşadıklarını hastane odasında anlattı

Ermenistan’ın saldırı gerçekleştirdiği Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri Gence’de birisi 4 aylık iki torunu ile evde bulunduğu sırada yaralanan 58 yaşındaki İrade Gasımova, yaşanan anları hastane odasında anlattı.
Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almaya yönelik yürüttüğü operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu sivil halkı hedef alıyor. Ermenistan askerleri bugün Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri olan Gence’de halkın yaşadığı evlere roketli saldırı düzenledi. Roketli saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı. Yaralanan sivil vatandaşlardan 58 yaşındaki İrade Gasımova, yaşananları hastane odasında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı. Gözünden, kolundan ve bacağından yaralanan Gasımova, olay sırasında birisi 4 aylık 2 torunu ve kızı ile evde oturduklarını ifade ederek, “Saat 11.00 sıralarındaydı. Ses geldiği için pencerenin önüne geçtim. İki defa top sesi geldi. Aynanın önüne yaklaştım, 2 dakika geçmedi duvar yüzümüze yıkıldı. Pencereler ve tavan üstümüze geldi. Taşlar ayağımın üstüne geldi. Kızım patlama etkisi ile yüzüstü yere düştü. İki küçük torunum vardı, birisi 4 aylıktı. Çocuklara çok şükür hiçbir şey olmadı. Bağırdım, olağanüstü hal görevlileri bize yardım etti, hastaneye getirdiler. Kızım başka bir hastaneye gitti” dedi.
Ermenistan’ın askeri alanı vurduklarına dair iddialarını yalanlayan Gasımova, “Bizim orada asker falan yoktu. Bir anda geldi roket. Nereye bir şey düştüğünü anlamaya çalıştık. 3’üncü roket bizim komşunun evine düştü. Düşer düşmez ev ve araca denk geldi” dedi.

Gence saldırısında yaralanan kadın yaşadıklarını hastane odasında anlattı

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