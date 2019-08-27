ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında yaşları 18 ile 40 arasındaki 807 kişiye hayvancılıktan sebze üretimine, meyveden arı yetiştiriciliğine kadar çok sayıda alanda destek sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından genç çiftçileri desteklemek amacıyla 2016, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çoğunluğu kadınlardan oluşan genç çiftçilere, hayvancılık, mantar üreticiliği, arıcılık, sebze ve meyve üreticiliği gibi alanlarda kişi başı 30 bin lira değerinde destekleme yapıldı. Destek verilen işletmelerden zaman içinde sadece bir tanesi kapanırken, 806 genç çiftçi, köyünde üretim yapmayı sürdürdü. - Genç çiftçileri desteklemede Kastamonu 6. sırada Kastamonu Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, AA muhabirine, 3 yıl içinde yaşları 18 ile 40 arasındaki 807 genç çiftçinin projesine destek vererek önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Projenin olumlu sonuçlarının olduğunu anlatan Yaman, "Toplamda genç çiftçilerimize 2 bin 300 büyükbaş, 6 bin 500 küçükbaş, 5 bin 300 arı kovanı verdik. Bunun dışında meyve, sera, mantar ve diğer alanlarda proje yapan genç çiftçilerimize de destek verdik. Kontrolleri çok düzgün bir şekilde yapıyoruz. Bir işletmemiz dışında şu anda 806 işletmemiz aktif olarak devam ediyor. Bu rakamla Türkiye genelinde 6. sıradayız." dedi.

- "Proje sayesinde en az 4 bin kişi iş ve aş sahibi oldu" Yaman, projenin hayvan sayısında artış sağladığını vurgulayarak, şunları dile getirdi: "İlimiz için büyükbaş hayvancılık çok önemli. 300 bin büyükbaş, 100 bin küçükbaş hayvan var. Projeyle birlikte hayvan sayımız artışa geçti. Proje sayesinde en az 4 bin kişi iş ve aş sahibi oldu. Bu projeyi uygulamasaydık bazı çiftçilerimiz köylerini terk edebilirdi. Proje kapsamında köyden gitmeye niyeti olanlar köyde kalmaya devam etti. Köye gelmeye niyeti olanlar da bu proje sayesinde köye geldi. Başarılı uygulamalar bizleri mutlu ediyor." Genç çiftçileri zaman zaman ziyaret ettiklerini belirten Yaman, şöyle devam etti: "Genç çiftçilerimizin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Kaşlar köyünden Necla Dedehüseyinoğlu'na 6 büyükbaş hayvan verdik. Hayvanlara çok iyi bakıp sayıyı 11'e yükselttiler. Onlar mutlu, projenin yerine ulaşması nedeniyle biz de mutluyuz. Burhanlı köyü yaylasında yaşayan Gülcan Bora'ya 40 keçi verdik. Şu anda görüyoruz ki bin 850 rakımda başarılı bir şekilde keçilerini yetiştiriyor."