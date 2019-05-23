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Gençler hayallerini ve sevdalarını camda yaşatıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 13:11 | Son Güncelleme

AYNA süsleme sanatçısı Ayşenur Özmen ile cam sanatçısı Gökhan Kaya, Bağcılar Belediyesi Ramazan Etkinlik alanında kurdukları stantta gençlerin hayallerini kırdıkları aynaya ve ateşle ısıttıkları cama işliyor.

Gençler hayallerini ve sevdalarını camda yaşatıyor

İSTANBUL, (DHA) - AYNA süsleme sanatçısı Ayşenur Özmen ile cam sanatçısı Gökhan Kaya, Bağcılar Belediyesi Ramazan Etkinlik alanında kurdukları stantta gençlerin hayallerini kırdıkları aynaya ve ateşle ısıttıkları cama işliyor. Çok rağbet gören stantta kimi sevdiğinin portresini kimi de ismini yazdırıyor.

Bağcılar Belediyesi’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’na kurduğu Ramazan Etkinlik Alanı, birçok aktiviteye de ev sahipliği yapıyor. İftardan sonra meydana akın eden Bağcılarlıları burada yöresel yiyeceklerden şifa veren aktar ürünlerine, kültürel faaliyetlerden eğlenceli oyunlara kadar her yaştan insana hitap eden ortam bekliyor. İlçe sakinlerinin en çok dikkatini çeken yerlerin başında ise ayna süsleme sanatının yapıldığı stant geliyor. Vatandaşlar, ayna süsleme sanatçısı Ayşenur Özmen’in çekiçle çiviye vurarak aynayı kırmasını ve değişik şekiller ortaya çıkarmasını şaşkın bakışlarla izliyor. Merakları giderecek bilgileri veren Özmen, daha sonra da gençlerin hayallerini, isteklerini dinleyip onları aynanın üzerine işliyor. İlk anda oluşan şaşkın bakışlar, eserin tamamlanmasıyla yerini gülen yüzlere bırakıyor. Kimi çok sevdiği birinin portresini kimi de kendisi için özel olan bir ismi yazdırıyor. Ayna üzerine ayetleri hat çalışması olarak yazdıran da oluyor.

“10 YILDIR YAPTIĞIM BU SANAT BANA HUZUR VERİYOR”

Asıl amaçlarının çok az bilinen bu sanatı tanıtmak olduğunu söyleyen Özmen, “Stant herkesin ilgisini çekiyor. Elmas veya çiviyle aynanın üzerinden vurarak aynayı kırma tekniğiyle aynaya şekil veriyoruz. Aklınıza gelecek her şeyi aynanın üzerine çizebiliyoruz. Şu an ilgi çok yüksek. Yaptığımız işi bilmedikleri için çok gariplerine gidiyor. Yaparken camı kırmıyor musunuz? Aynayı kırmıyor musunuz? diye soruyorlar. Kırdığımızı zannediyorlar. Satış amaçlı hediyelik eşya çalışması da yapıyoruz. 10 yıldır bu sanatı yapıyorum ve bana huzur veriyor. Yaşadığım bu huzuru yaptığım ürünü kullanana da yansıttığıma inanıyorum” dedi.

“8 YAŞIMDAN BERİ BU SANATI YAPIYORUM”

Diğer ilgi çeken bir yer ise ateşle cama şekil veren cam sanatçısı Gökhan Kaya’nın standı. Osmanlı’dan gelen bir geleneği sürdürdüklerini belirten Kaya, “8 yaşında bu işi yapmaya başladım ve 25 yıldır devam ediyorum. Her sene Ramazan şenliklerine katılıyoruz. Osmanlıya has çeşm-i bülbül kolyeler, nazarlıklar, süs eşyaları ve cam biblolar yapıyoruz. İsteyene isim de yazdırıyoruz. Ancak en çok satılanlar kolye, bileklik ve yüzük oluyor” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Gençler hayallerini ve sevdalarını camda yaşatıyorGençler hayallerini ve sevdalarını camda yaşatıyorGençler hayallerini ve sevdalarını camda yaşatıyorGençler hayallerini ve sevdalarını camda yaşatıyor

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