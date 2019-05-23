Gençler hayallerini ve sevdalarını camda yaşatıyor

İSTANBUL, (DHA) - AYNA süsleme sanatçısı Ayşenur Özmen ile cam sanatçısı Gökhan Kaya, Bağcılar Belediyesi Ramazan Etkinlik alanında kurdukları stantta gençlerin hayallerini kırdıkları aynaya ve ateşle ısıttıkları cama işliyor. Çok rağbet gören stantta kimi sevdiğinin portresini kimi de ismini yazdırıyor.

Bağcılar Belediyesi’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’na kurduğu Ramazan Etkinlik Alanı, birçok aktiviteye de ev sahipliği yapıyor. İftardan sonra meydana akın eden Bağcılarlıları burada yöresel yiyeceklerden şifa veren aktar ürünlerine, kültürel faaliyetlerden eğlenceli oyunlara kadar her yaştan insana hitap eden ortam bekliyor. İlçe sakinlerinin en çok dikkatini çeken yerlerin başında ise ayna süsleme sanatının yapıldığı stant geliyor. Vatandaşlar, ayna süsleme sanatçısı Ayşenur Özmen’in çekiçle çiviye vurarak aynayı kırmasını ve değişik şekiller ortaya çıkarmasını şaşkın bakışlarla izliyor. Merakları giderecek bilgileri veren Özmen, daha sonra da gençlerin hayallerini, isteklerini dinleyip onları aynanın üzerine işliyor. İlk anda oluşan şaşkın bakışlar, eserin tamamlanmasıyla yerini gülen yüzlere bırakıyor. Kimi çok sevdiği birinin portresini kimi de kendisi için özel olan bir ismi yazdırıyor. Ayna üzerine ayetleri hat çalışması olarak yazdıran da oluyor.