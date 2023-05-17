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Gençlere seslendi, 'Desteğinize güveniyorum' dedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin

17.05.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan gençlere seslendiği bir mesaj paylaştı. 14 Mayıs seçimlerine gönderme yapan Erdoğan, "Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

Gençlere seslendi, 'Desteğinize güveniyorum' dedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin ikinci tura kalmasının ardından 28 Mayıs'a yönelik mesajlar verdi. Erdoğan genç seçmene destek çağrısında bulundu.

"TAVRINIZ TÜM DÜNYA GENÇLERİNE ÖRNEK"

Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili genç kardeşlerim, 14 Mayıs’ta iradenize sahip çıktığınız, tercihinizi sandıklara özgürce yansıttığınız, demokrasimize omuz verdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Tüm dünya gençlerine örnek olan bu tavrınızla, milletimizin size güvenmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum.

Sizler bizim umudumuzsunuz, göz bebeğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne inşallah sizler taşıyacaksınız.

"KİMSENİN SİZİ YILDIRMASINA, KORKUTMASINA İZİN VERMEYİN"

Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin. Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin.

28 MAYIS İÇİN 'DESTEK' ÇAĞRISI

Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz. İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz. 28 Mayıs’ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum."

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