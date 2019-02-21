"Gençleri daha iyi şartlarda yetiştirmeye ihtiyacımız var"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, kafaları bilgiden, kalpleri imandan, heyecandan, coşkudan ve adanmışlık ruhundan mahrum insanların bulunduğu ülkelerin gelecek kaygısı taşıdığını belirterek, "Bu manada gelecek kaygısı taşımıyoruz, taşımayacağız. Çünkü evlatlarımız var, gençlerimiz, yavrularımız var. Onları daha iyi şartlarda yetiştirmeye ihtiyacımız var." dedi.

İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle sabah namazında buluştu.

Sultanahmet'teki tarihi Küçük Ayasofya Camisi'nde gerçekleşen buluşmada bir konuşma yapan Yılmaz, 16 asırlık Küçük Ayasofya gibi önemli bir mabette gençlerle bir araya gelmekten ve onlarla saf tutarak namaz kılıp coşku ve heyecan yaşamanın kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.

- Tarihi camide buluşma

Yılmaz, İstanbul'un fethinden sonra cami olan Küçük Ayasofya'dan çok önemli şahsiyetler geçtiğini anlatarak, "Camilerin ve şehirlerin ruhu vardır. Bu mabedin bir ruhu var. O ruh; bu mabette ibadet eden, dua eden ve bundan önce geçmiş olan kişilerin dua ve niyazlarının duvarlara sinen ve içeriye girdiğiniz zaman da hemen hissettiğimiz sıcaklığında var olan ruhtur. Bu mabetleri mabet yapan, işte o ruhtur. Dolayısıyla bugün burada bu gençlerle sabah namazını birlikte eda ettik. Onlar da aslında tarihe not düştü. Bundan 15-20 sene sonra bu gençlerimiz arasından bakanlar, Cumhurbaşkanları çıkacak. Onların bir sabah namazında Küçük Ayasofya Camisi'nde buluştukları, tarihe bir not olarak düşülmüş olacak." diye konuştu.