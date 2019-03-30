"Gençlerimiz hem yazları çalışma hem de cep harçlığı kazanma imkanına kavuşacak"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayından itibaren yeni bir sosyal çalışma başlatacaklarını belirterek, "Gençlerimiz hem yazları çalışma hem de cep harçlığı kazanma imkanına kavuşacaklar." dedi.

Aydın’da Yenipazar ilçesini ziyaret eden Selçuk burada bir pideciye girerek ustalarla hamur açtı. Daha sonra Hamzabali Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Selçuk, AK Parti’nin gönüllerin ve milletine aşkla hizmet etmeyi kendisine görev bilen bir parti olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı'mızla da bu süreçte daha da güçlendik. Bu birlikteliğin 31 Mart akşamında zaferle sonuçlanacağına canıgönülden inanıyoruz." diye konuştu.

Selçuk, CHP’nin vatandaşa traktör dağıtacağı yönünde vaatleri olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu millet hiçbir zaman sizin yalanlarınıza iki yüzlü siyaset anlayışınıza prim vermedi, vermeyecek. Bu ülke bu millet, vatanının hükümetini, beldelerini, ilçelerini, belediyelerini kime emanet edeceğini gerçekten çok iyi biliyor. Şehit cenazelerine katılmak yerine terörist cenazelerinde boy gösteren terör destekçileriyle kol kola siyaset yapanların kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Daha iki gün önce bu partinin belediye başkan adayı, şehit ailemizi yemekli bir toplantıya çağırdı. Şehit ailemiz 'Neden terör örgütü destekçileriyle birlikte olduklarını, eşinin hendek operasyonlarında onlar yüzünden şehit edildiğini' söyleyince de onu yemekten kovdu. Biz şehit ailelerimizin, gazilerimizin her zaman yanında olduk."