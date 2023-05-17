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Gençleşmek için servet harcamanıza gerek yok! Bu yağ gençlik iksiri etkisi yaratıyor

17.05.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç görünmek için cilt bakımına verilen önemi artırmak gerekiyor. Cilt bakımı denilince ilk akla pahalı ürünler ve botoks gelse de doğal ürünler ile de etkili sonuçlar alınabiliyor. Güzellik uzmanları her evde bulunması gereken bir ürünün gençlik iksiri gibi çalıştığını ve yaşlanma karşıtı etkileriyle yüzdeki kırışıklara iyi geldiğini belirtiyor.

Gençleşmek için servet harcamanıza gerek yok! Bu yağ gençlik iksiri etkisi yaratıyor

Kadınlar daha genç görünmenin yolunu ararken birçok güzellik şirketi bu yolda farklı ürünler üretiyor. Fiyatları oldukça yüksek olan yaşlanma karşıtı kremler ve serumlar bütçeyi sarsabiliyor. Ancak Charlene Flanagan ve Niamh Ryan'a göre genç görünmenin ucuz bir yolu da bulunuyor.

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“Cildinize bakmak ve gençleştirmek için bir servet harcamanıza gerek yok. Buzdolabından biraz hindistan cevizi yağı ve soğuk kaşık alın ve toksinleri boşaltmak, şişkinliği azaltmak ve daha parlak, daha sıkı ve daha genç görünen bir cilt ortaya çıkarmak için dolaşımı ve kan akışını artırmak için yüze masaj yapın." dediler.

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Hindistan cevizi yağını ellerinizin arasında ısıtarak bu yağ ile yüz yogası yapabilirsiniz.
Güzellik uzmanları, çene hattı boyunca parmak uçlarınız ve eklemlerinizle sıkı bir baskı uygulamanızı öneriyor. Şişliği azaltmak için en alttan başlayıp yukarı doğru çalışmak en iyisidir.

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Şişliği ve koyu halkaları azaltmak için parmak uçlarınızın ucuyla göz yuvasına hafifçe vurabilirsiniz. Bu egzersizler yapıldıktan sonra, hindistan cevizi yağını nemli, ılık bir mikrofiber bezle tamamen temizleyin.

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Ardından, güneş kremi uygulanmalıdır. Bu, her gün kullanılması gereken "temel cilt bakım ürünlerinden biridir." Uzmanlar, "Yaşlanmayı geciktiren en etkili ürün çünkü zaten sahip olduklarınızı koruyor" dedi. Her gün yüzünüze, boynunuza, kulaklarınıza ve ellerinize uygulayın.


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