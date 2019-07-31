"Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü" imzalandı

Amaçlarının gençleri her anlamda güçlü kılmak olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Gençler bizim en önemli varlığımız. Sadece yarınlarımızın değil, bugünlerimizin de umudu. Herşey gençlerimiz için. Her gün bir adım daha ileri giderek çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlerimizle ilgili çok ciddi yatırımları ve faaliyetleri var." dedi.

Türk milletinin her yönüyle gönlü zengin bir millet olduğunu, bununla da gurur duyduklarına vurgu yapan Kasapoğlu, "Gençlerimizin hem sportif anlamda hem kültürel, sanatsal ve bilimsel noktada kendilerini geliştirebildikleri güzel tesislerimiz var. Amacımız gençlerimizin her anlamda güçlü olması. Bu çerçevede 2019 yılını 'Gönüllülük Yılı' ilan ettik." ifadelerini kullandı.

- "Gençlerin ayağına gideceğiz"

Türkiye'nin, yükseköğrenim görenlerin sayısı itibarıyla pek çok ülkenin nüfusundan daha önde olduğunu anlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu manada akademiyle olan ilişkilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim üniversite gençlerimizi topladığımızda pek çok ülkeden daha fazla sayıya tekabül ediyor. Genç nüfusumuzun Avrupa'da lider olması açısından, dünyada birkaç yüksek genç nüfusa sahip olması açısından gençlik potansiyelimizi değerlendirmek, gençlerimizle ilgili çalışmalar yapmak bizlerin de en önemli stratejik sorumluluklarından bir tanesi. Çevreye duyarlı bir gençlik, her anlamda, taşıyla, toprağıyla, ağacıyla tüm nesnelere saygısı olan bir gençlik için, hayvanları önemseyen, onları koruyan bir gençlik için tüm bu alanlarda gönüllü gençlere ihtiyacımız var. Gönüllülük faaliyetlerinin tüm toplumumuzu kuşatacak bir potansiyele ve yine tüm toplumumuza hizmet edecek, dokunacak bir güce sahip olduğuna inanıyorum. Biz Bakanlık olarak 'Gençler neredeyse biz de oradayız.' diyoruz. Gençler neredeyse oraya gideceğiz. Gençlerin ayağına gideceğiz. Hizmet standartlarını daha yukarı taşıyacağız."