"Gençlik ve Medeniyet Tasavvurumuz" konferansı

Görmez, içinden geçilen zamanların tanımlanmasında zorlanıldığını belirterek, "İçinden geçtiğimiz bu zamanlarda en önemli sorunlardan biri kuşaklar arasında büyük uçurumların meydana gelmesi. Biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız ve bu medeniyet, ancak nesillerden nesillere aktarılarak süreklilik kazanabilir. Ama eğer nesiller arasında 100 yıllık uçurumlar oluşursa o takdirde medeniyet, süreklilik kazanmaz, 14 asırdır devam eden İslam nehri akmaz, insanlığa hayat vermez." şeklinde konuştu.

Konuşmasında, İslam dünyasının fikir üretimine ihtiyacını olduğunu vurgulayan Görmez, "Katrelerden bir umman oluşturarak fikir üretimine, tefekkür hayatına yön vermeye ihtiyacımız var. Büyük fikirler akleden kalpten doğar. Bizim sadece kalbe sadece akla ihtiyacımız yok. Bizim akleden kalbe ve kalbi olan akla ihtiyacımız var." dedi.

DENİZLİ (AA) - İslam Düşünce Enstitüsü ve eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, zihinleri ilimle doldururken ayrım yapılmamasını belirterek, "Medeniyet, ancak nesillerden nesillere aktarılarak süreklilik kazanabilir. Ama eğer nesiller arasında 100 yıllık uçurumlar oluşursa o takdirde medeniyet, süreklilik kazanmaz" dedi.

- "Gençlerden alacağımız dersler olduğunu düşünüyorum"

Modernizmin başlangıcı, birinci iletişim devrimi ve ikinci iletişim devriminden sonra nesiller arasında büyük uçurumlar oluştuğunu anlatan Görmez, şöyle devam etti:

"Onun için gençlik ve medeniyet tasavvurumuz üzerinde durmayı tercih ettim. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, biz büyüklerin gençlerden alacağımız dersler olduğunu düşünüyorum. Aramızdaki kopukluğu gidermek, kuşaklar arasında oluşan uçurumları ortadan kaldırmak için bizim sizin sıralarınıza oturup gençleri dinlememiz gerekiyor. Çünkü istikbali kurabilmek için, medeniyeti bir sonraki nesle aktarabilmek için, aradaki uçurumu ortadan kaldırmak için hep birlikte buna çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Teknolojiye karşı olmadığını vurgulayan Görmez, ancak dünyanın bir ekran medeniyetine dönüştüğüne işaret etti.

Görmez, "İnsanlık ekran medeniyetinin önünde sadece pasif birer seyirci. Sadece seyrediyoruz. Dijital devrim, insanın görsel idraki, akli ve kalbi idrakinin önüne geçti, görsel idrak aklın idrakini zayıflatıyor, kalbin idrakini öldürüyor. Görsel idrak sizi hakikatten uzaklaştırır, sadece imaj, sadece görsellik ve görüntü ile karşı karşıya bırakır. Oysa bizim akli idrakimizi ve kalbi idrakimizi diri tutmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe, PAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan ve Prof. Dr. Osman Çiftçi, PAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulhamit Birışık, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

