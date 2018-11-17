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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 18:11 | Son Güncelleme

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın oğlunun nikah şahitliğini yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın oğlunun nikah şahidi oldu.

Bakan Kasapoğlu, Baykan'ın oğlu Zeki Cihan ile iş adamı Mesut Soğucaklı'nın kızı Badel'in Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın kıydığı nikahta Kasapoğlu ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çifte mutluluk diledi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise mutlu ve huzurlu evliliğin 3 önemli altın kuralı olduğunu belirterek, "Bunlar sevgi, saygı ve sabır. Çifte, mutluluk diliyorum. Tabii damadın babası Spor Genel Müdürü olunca spor camiasının önde gelenleri burada. Ben de bir Galatasaraylı olarak 'Galatasaraylı çocukların olmasını' diliyorum." dedi.

Yıldırım Demirören'in "Bol Beşiktaşlı çocuklar" temennisinin ardından Aziz Yıldırım'ın "Çifte bir ömür boyu mutlu olmalarını diliyorum. Sayın Başkan 'Beşiktaşlı olsun.' diyor. İddia ediyoruz, Fenerbahçeli olacaklar." sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Belediye Başkan Altay da Konyasporlu çocuklar temennisinde bulundu.

Törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya ile iş, spor ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

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