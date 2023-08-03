GENEL KURMAY BAŞKANI belli oldu! Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? işte yeni komuta kademesi

Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak isim Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bugün toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atayacağı Genelkurmay Başkanlığı görevindeki isim de belli oldu.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün (3 Ağustos 2023 Perşeme) toplandı. YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı. Toplantı sona erdi. Gözler yapılacak açıklamaya çevrildi.

GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak isim Şura gündeminde yer aldı. Genelkurmay Başkanlığı'na atanan isim 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak oldu.

İŞTE YENİ KOMUTA KADEMESİ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla GÜLAN kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin GÜRAK, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay II'nci Başkanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU atanmışlardır.

Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacaktır.

30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere;



a) K.K.K.lığından Korgeneraller İrfan ÖZSERT ve Kemal YENİ Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral İsmail GÜNEYKAYA Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller Zorlu TOPALOĞLU, Sezai ÖZTÜRK ve Mustafa OĞUZ Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral İbrahim Özdem KOÇER Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneraller Erdoğan GÜR ve İsmail ÜNER Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Burhan AKTAŞ, Mehmet ÖZEREN, Özkan ULUTAŞ, Mehmet Yasin KALIN, Faruk METİN, Mehmet Cafer AKSOYTÜRK, Ertan İNALTEKİN, Subutay ADAŞ, Murat ATAÇ, Hurşit AĞIRCAN, Mücahit ZORLUTUNA, Ahmet İBİŞ, Hakan TUNÇ ve Osman ALP Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Mehmet Baybars KÜÇÜKATAY, Alper YENİEL, İsmail GÜLDOĞAN, Refik Levent TEZCAN, Ramazan ÖZOĞUL ve Hüseyin TIĞLI Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Kemal TURAN, Hayrettin KOCA ve Ertunç ERTUFANLI Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."



