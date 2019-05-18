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Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:16 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alan at binerken, kürek çekerken, atış yaparken çekilen fotoğrafları ile gençlerle bir araya geldiği anların kareleri paylaşıldı.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı'nca "Atatürk ve gençlik", "Atatürk ve spor" konularında derlenen özel fotoğraflar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anadolu Ajansı ile paylaşıldı.

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

"Atatürk ve gençlik", "Atatürk ve spor" konularındaki fotoğrafların yer aldığı albümde Atatürk'ün poligonda atış yaparken, kürek çekerken, hipodromda ata binerken çekilen fotoğrafları da yer alıyor.
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığınca derlenen 16 fotoğraf, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı.
Atatürk'ün gençlerle bir araya geldiği anlarda çekilen kareler de paylaşılan fotoğraflar arasında bulunuyor. Albümde Edirne Öğretmen Okulu'nda öğrencilerle çekilen fotoğrafı da yer aldı.
"Atatürk ve gençlik", "Atatürk ve spor" konularındaki fotoğrafların yer aldığı albümde Atatürk'ün poligonda atış yaparken, kürek çekerken, hipodromda ata binerken çekilen fotoğrafları da yer alıyor. Albümde, Atatürk'ün hipodromda yaveri ile ata binerken çekilen fotoğrafı da yer aldı.
Albümde, Atatürk'ün 1938'deki tören sırasında çekilen fotoğrafı da yer aldı.
Atatürk'ün Gazi Ankara Kız Lisesi öğrencileri ile çekilen hatıra fotoğrafı...
Albümde, Atatürk'ün kürek çekerken çekilen fotoğrafı da yer aldı.
Albümde Samsun Erkek Lisesi'nde ders izlerken çekilen fotoğraf da yer aldı.
Albümde İzmir Kız Lisesi ziyaretinin ardından okuldan çıkarken çekilen fotoğrafı da yer aldı.
Fotoğraflar arasında, Atatürk'ün Dolmabahçe'de çekilen fotoğrafı da yer aldı.
Fotoğraflar arasında, Ankara'da Çiftlik yakınlarında at üzerinde çekilen fotoğrafı da yer aldı.
Fotoğraflar arasında, Atatürk'ün izcilerle buluşması sırasında çekilen fotoğraf da yer aldı.
Albümde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çekilen fotoğrafı da yer aldı.
Albümde, Atatürk'ün Karşıyaka Spor Kulubü'nü ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı da yer aldı.
Albümde Atatürk Lisesi'nde derste çekilen fotoğrafı da yer aldı.
Albümde Atatürk Lisesi'nde derste çekilen fotoğrafı da yer aldı.
Fotoğraflar arasında, Atatürk'ün Akhisar'da askeri manevra izlerken çekilen fotoğrafı da yer aldı.
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19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü mustafa kemal atatürk

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