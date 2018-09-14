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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 21:15 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunma yapan eski tuğgeneral Uğur Şahin olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Personel İşlem Daire Başkanı olarak görev yaptığını söyledi.

Şahin, daha önce mahkemede verdiği ifadelerini tekrar ettiğini bildirerek, rütbesinden dolayı tutuklu olduğunu öne sürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı gece görev yeri olan karargahta olduğunu, olaylar çıktığı için terk edemediğini savunan Şahin, emrinde olup da kalkışmaya katılan bir askeri birliği olmadığını belirtti.

İddia makamının esasa ilişkin mütalaasına katılmadığını beyan eden Şahin, savunmasına şöyle devam etti:

"Hakkımda FETÖ mensubu olduğuma, darbenin yanında olduğuma darbeyi ve önceden bildiğime tek bir husus bulamazsınız. Darbenin mağduruyken 2 yılımı hapishanede geçirdim. Rütbeme bakıp 'O gece neden FETÖ ile mücadele etmedin?' diyorlar. Ben FETÖ ile mücadeleme 14 yaşında harp okulunda başladım. O yaşta o yıllarda bunların evlerine gidenleri komutanlarıma bildirdim. Bir tuğgeneral olarak 'Neden darbeyi önlemediniz?' diye soruyorlar. Benim rütbemde olup da birlikleri sokaklarda dolaşan alay komutanı kahraman, ben hain olarak yargılanıyorum.

Benim o gece neden derdest edilmediğim soruluyor. Bir cunta faaliyetinde askerlerin askerleri derdest etmesi çok görülen bir durum değildir. Bu işi planlayanlar herkesi karşılarına almak istememişlerdir. Bu darbeyi derdest edilenler değil millet sokaklara çıkıp önlemiştir."

Cuntacılar tarafından sıkıyönetim listesinde bulunup haklarında işlem yapılmayanların da olduğunu öne süren Şahin, FETÖ'cülerin atama listesinde olmasının iradesinin dışında olduğunu iddia etti.

Şahin, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya 17 Eylül Pazartesi devam edilmek üzere ara verildi.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ "Genelkurmay çatı" davası

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