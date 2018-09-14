Genelkurmay çatı davası

İddia makamının esasa ilişkin mütalaasına katılmadığını beyan eden Şahin, savunmasına şöyle devam etti:

Darbe girişiminin yaşandığı gece görev yeri olan karargahta olduğunu, olaylar çıktığı için terk edemediğini savunan Şahin, emrinde olup da kalkışmaya katılan bir askeri birliği olmadığını belirtti.

Şahin, daha önce mahkemede verdiği ifadelerini tekrar ettiğini bildirerek, rütbesinden dolayı tutuklu olduğunu öne sürdü.

"Hakkımda FETÖ mensubu olduğuma, darbenin yanında olduğuma darbeyi ve önceden bildiğime tek bir husus bulamazsınız. Darbenin mağduruyken 2 yılımı hapishanede geçirdim. Rütbeme bakıp 'O gece neden FETÖ ile mücadele etmedin?' diyorlar. Ben FETÖ ile mücadeleme 14 yaşında harp okulunda başladım. O yaşta o yıllarda bunların evlerine gidenleri komutanlarıma bildirdim. Bir tuğgeneral olarak 'Neden darbeyi önlemediniz?' diye soruyorlar. Benim rütbemde olup da birlikleri sokaklarda dolaşan alay komutanı kahraman, ben hain olarak yargılanıyorum.

Benim o gece neden derdest edilmediğim soruluyor. Bir cunta faaliyetinde askerlerin askerleri derdest etmesi çok görülen bir durum değildir. Bu işi planlayanlar herkesi karşılarına almak istememişlerdir. Bu darbeyi derdest edilenler değil millet sokaklara çıkıp önlemiştir."

Cuntacılar tarafından sıkıyönetim listesinde bulunup haklarında işlem yapılmayanların da olduğunu öne süren Şahin, FETÖ'cülerin atama listesinde olmasının iradesinin dışında olduğunu iddia etti.

Şahin, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya 17 Eylül Pazartesi devam edilmek üzere ara verildi.

